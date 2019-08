Fabrizio Roncone per Sette – Corriere della Sera

ROCCO CASALINO LUIGI DI MAIO

Sia chiaro che potete continuare con tutti i vostri soliti inciuci, inventarvi governi, trovare nuove maggioranze solide o fasulle, oppure potete portare il Paese al voto. Siete liberi di fare – come sempre – tutto e il contrario di tutto. Toglieteci tutto ma non Casalino Ma non dovete azzardarvi a toccare Rocco Casalino. Portarlo via da Palazzo Chigi sarebbe un’autentica, inspiegabile crudeltà.

giuseppe conte esce dal senato con rocco casalino

Per centinaia di cronisti politici e conduttori tivù, parlamentari e portaborse, sarebbe ormai impossibile rinunciare ai WhatsApp e ai messaggi vocali spediti ogni ora, ogni minuto dal gran capo della comunicazione a 5 Stelle, nonché portavoce del premier uscente Giuseppe Conte, nonché portavoce di tutti gli altri portavoce, nonché ex memorabile partecipante al Grande Fratello (recluso 92 giorni, h 24, 2.200 ore totali, «ma quando rividi la luce ero diventato un ragazzo perbene e intelligente»; perché il Grande Fratello, come noto, rende intelligenti).

ROCCO CASALINO AL TAVOLO CON CONTE, MACRON E MERKEL

Con Rocco sono stati mesi stupendi: Rocco allude, tratta, corteggia, annuncia, rimprovera, minaccia, drammatizza e quasi sempre, poi, perdona. Facilmente irritabile, pignolo fino all’ossessione, narratore sfrenato (Lele Mora, suo ex agente: «Ha talento, è solo un filo pettegolo»). Ha anche una laurea in ingegneria ingiustamente tenuta nel cassetto, 47 anni, e un fidanzato cubano di cui, dicono, è molto innamorato. Per restare con lui e non rovinargli le vacanze, l’anno scorso di questi tempi – le macerie del Ponte Morandi ancora fumanti, la morte, lo sgomento di un intero Paese – si lamentò con i giornalisti: «Basta, non mi stressate. Chiamate come pazzi. Io ho pure diritto di farmi un paio di giorni, che già m’è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco…».

ROCCO CASALINO SPIZZA EMMANUEL MACRON

C’era l’audio, chiese scusa. Sparita invece la pagina Linkedin in cui vantava un master in business administration all’università di Shenandoah, in Virginia («Mai avuto uno studente con il cognome Casalino», dissero dagli Usa). Grandioso Rocco. E furbissimo. Come quando lo beccarono Le Iene: «Hai mai provato a portarti a letto un rumeno? Se gli fai dieci docce, continua ad avere un odore agrodolce». Spiegò che stava recitando. Di certo però non recitava a Palazzo Chigi, quando lo chiamavi e ti diceva che «domani io e Conte saremo a colazione con Emmanuel… Come chi è Emmanuel? Ma Macron, no?».

