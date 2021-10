“IL TOSSICO DEL PAPEETE HA DETTO DI DRAGHI CHE NON E’ L’OROSCOPO. INTENDEVA DIRE NON E’ L’ORACOLO” – L’ELEFANTINO FERRARA DEMOLISCE IL CAPITONE (E POI PRECISA: “SALVINI HA USATO OROSCOPO IN SENSO APPROPRIATO, GLI CHIEDO SCUSA”) – SORGI E L’OMBRA DEL PAPEETE: "A SALVINI, BRUCIANO I RISULTATI DI LUNEDÌ. E GLI VIENE STRETTA L'IDEA DI RESTARE AL GOVERNO PER UN ALTRO ANNO E MEZZO, FINO ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2023, MENTRE MELONI SE LO CUCINA. QUESTO NON VUOL DIRE CHE…"

MARCELLO SORGI per la Stampa

Si tratti di un colpo di testa o di un'accelerata verso l'uscita dal governo, l'assenza, voluta da Salvini, dei ministri leghisti alla cabina di regia e al Cdm che ha dato il via libera alla riforma fiscale e del catasto è il primo effetto della sconfitta di lunedì sulla psicologia di un leader abituato ad agire d'impulso, come il segretario della Lega.

Nell'estate del 2019 la rottura della maggioranza gialloverde che provocò la caduta del Conte 1 maturò più o meno così, con il tragico sfondo delle serate alcoliche nella discoteca del Papeete. Ma ora il contesto è diverso. Salvini è da tempo in sofferenza per la concorrenza che dall'opposizione gli fa la Meloni.

Ma le motivazioni fornite ieri per spiegare il suo gesto non reggono: non è vero che Draghi abbia preteso di far passare la riforma fornendone il testo "solo mezz' ora prima" agli alleati di governo, dato che se ne parlava da settimane e già una serie di rinvii erano avvenuti in vista del primo turno delle amministrative. Inoltre il premier ha spiegato che, trattandosi di una legge delega, è solo a un primo passo, e ci sarà tutto il tempo necessario per valutarne le conseguenze, che comunque non dovrebbero risolversi in aumenti di tasse.

A Salvini, però, bruciano i risultati di lunedì. E gli viene stretta l'idea di restare al governo per un altro anno e mezzo, fino alle elezioni politiche del 2023, mentre Meloni se lo cucina, affrontando in queste condizioni anche la seconda tornata di consultazioni locali l'anno prossimo. Che poi la Lega sul tema del come stare al governo si sia pubblicamente divisa un'ala dichiaratamente governista guidata da Giorgetti, dagli altri ministri e dai governatori delle regioni del Nord, e una movimentista più vicina al segretario, e più insofferente in Parlamento, non gliene importa molto.

Così come del successo di un candidato "normale" come Damilano a Torino. Per lui, la caduta del Carroccio a Milano e in Lombardia è legata alle responsabilità della presenza nell'esecutivo, non alla sua linea altalenante, dentro e fuori dalla maggioranza. Questo non vuol dire che il Capitano uscirà domani o tra qualche giorno dal governo. Ma che ha cominciato a rimuginarci su, come avvenne nell'estate del Papeete. Anche se il suo declino è cominciato proprio due anni fa.

