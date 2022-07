26 lug 2022 08:07

“TRE ORE DI INFERNO MEDIEVALE” – IL COVID HA RINGALLUZZITO JOE BIDEN: DALL’ISOLAMENTO IL PRESIDENTE AMERICANO TUONA CONTRO TRUMP, ATTACCANDOLO, IN ASSENZA DI ALTRI ARGOMENTI, PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL: “GLI È MANCATO IL CORAGGIO DI AGIRE. PER TRE ORE HA GUARDATO COSA ACCADEVA, SEDUTO VICINO ALLO STUDIO OVALE. MENTRE LUI ERA LÌ, AGENTI CORAGGIOSI ERANO CIRCONDATI DA UNA CARNEFICINA. UOMINI E DONNE IN UNIFORME ATTACCATI DA UNA FOLLA AIZZATA DALLE BUGIE DEL PRESIDENTE SCONFITTO” – E POI ANNUNCIA: “DOVREI PARLARE CON XI JINPING IN SETTIMANA…”