“IL TRUCCHETTO DI GIORGIA MELONI È INACCETTABILE PER UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO”– A “UN GIORNO DA PECORA”, IL GIORNALISTA DELLA “STAMPA”, ILARIO LOMBARDO, SPIEGA IL BATTIBECCO CON LA PREMIER DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DI OGGI: “LA SOLLECITAVO A PRENDERE PIÙ DOMANDE. IL SUO È UN METODO. FA DELLE INTRODUZIONI LUNGHE E POI C'È LA TAGLIOLA DEI TEMPI...” – E ALL’INSINUAZIONE DELLA "DUCETTA" SULL'ASSERVIMENTO DEI GIORNALISTI AI TEMPI DI DRAGHI, REPLICA: “È GRAVISSIMO CHE UN’ISTITUZIONE...” – VIDEO

Da “Un Giorgio Da Pecora”

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra 2

Il confronto della premier Meloni coi cronisti al termine della conferenza stampa di oggi sulla manovra? “La sollecitavo a prendere molte più domande, visto che la legge di Bilancio è la principale legge dello Stato. C’è un metodo ormai, l’ho seguita in tutti i viaggi fatti finora e lei tutte le volte ha fatto le stesse cose, dicendo che aveva un impegno e non poteva prendere troppo domande”. A parlare, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Ilario Lombardo, giornalista de 'la Stampa', che oggi, al termine dell'incontro del governo con i media, ha criticato la possibilità di poter fare poche domande alla premier.

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra 5

Giorgia Meloni ha sostenuto di non poter rispondere ad altre domande perché attesa da un altro incontro. Questa motivazione è a suo avviso pretestuosa? “Diversi indizi fanno una prova. Ci intravedo un metodo, una strategia, visto che lei fa delle introduzioni più lunghe dei suoi predecessori poi c'è la tagliola dei tempi e finisce che le domande diventano due, tre o cinque, come avvenuto oggi”.

ilario lombardo

Lei ha chiesto alla premier di tagliare sui tempi l’introduzione. “La presentazione della manovra è durata 75 minuti, un record degli ultimi anni. Il senso della conferenza stampa è fare domande, non è un convegno”. Meloni ha detto “non mi pare che non siamo disponibili, mi ricordo che in altre situazioni siete molto meno assertivi”. A cosa si riferiva secondo lei? “Non lo so ma è gravissimo che un’istituzione come la presidenza del Consiglio si permetta di accusare una categoria che è lì solo per fare domande. Questo trucchetto è assolutamente inaccettabile per un presidente del Consiglio”.

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra 1

Secondo lei Giorgia Meloni vuole poche domande? “E’ così. Tanto che dopo aver fatto scoppiare la polemica si è messa a braccia conserte, col volto un po’ nervoso, e ha preso altre quattro o cinque domande”.

