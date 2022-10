“TRUMP HA GUIDATO UNO SFORZO PER ROVESCIARE LA DEMOCRAZIA AMERICANA” – LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DEL CONGRESSO USA CHE INDAGA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL CHIAMA L’EX PRESIDENTE A TESTIMONIARE. LA CNN DIFFONDE UN’INQUIETANTE FILMATO INEDITO CHE MOSTRA COME I PARLAMENTARI SIANO FUGGITI DAL CAMPIDOGLIO IL 6 GENNAIO 2021. NEL VIDEO SI VEDE LA SPEAKER DELLA CAMERA NANCY PELOSI CHE LASCIA PRECIPITOSAMENTE IL CONGRESSO E PARLA CON MIKE PENCE DEL “PIANO DI RISERVA”, CHE…

Assalto Capitol: Cnn,video inedito mostra fuga dal Congresso

(ANSA) - Un filmato inedito, ottenuto in esclusiva dalla CNN, mostra con nuovi dettagli come i leader del Congresso siano fuggiti dal Campidoglio degli Stati Uniti il ;;6 gennaio e abbiano trasformato una vicina base militare in un centro di comando, dove si sono coordinati freneticamente con il vicepresidente Mike Pence e altri membri dell'amministrazione Trump per sedare l'insurrezione e finire di certificare le elezioni del 2020.

Il comitato ristretto del 6 gennaio ha mandato in onda frammenti del filmato durante la sua audizione pubblica ieri, ma la CNN ha ottenuto circa un'ora di materiale aggiuntivo che mostra come i leader del Congresso abbiano preso in considerazione, molto più seriamente di quanto precedentemente noto, di riunire il Collegio elettorale a Fort McNair.

La presidente della Camera Nancy Pelosi, ripresa mentre lascia precipitosamente il Capitol a bordo di un suv, ha parlato con Pence del "piano di riserva" e i funzionari hanno cercato di capire come avrebbero trasferito centinaia di legislatori alla base dell'esercito.

Il filmato getta una luce devastante sull'inazione dell'allora presidente Donald Trump durante la rivolta, osserva la Cnn. A girarlo, Alexandra Pelosi, regista di documentari e figlia del portavoce democratico della Camera.

Assalto al Congresso, Trump chiamato a testimoniare

La commissione parlamentare che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio ha votato all'unanimità a favore dell'emissione un 'subpoena' per obbligare l'ex presidente Donald Trump a testimoniare.

"Non vi è dubbio che Trump abbia guidato uno sforzo per rovesciare la democrazia americana che ha direttamente portato alle violenze del 6 gennaio" - ha dichiarato il presidente del comitato, Bennie Thompson -è la persona al centro della storia di quanto è avvenuto il 6 gennaio. Vogliamo sentirlo". Si prevede che Trump si opporrà in ogni modo all'ordine di testimoniare.

"Riconosciamo che un subpoena nei confronti di un ex presidente è grave e straordinario. E' per questo che adottiamo questo passo in piena vista davanti agli americani", ha detto Thompson prima del voto. La seduta di oggi è pubblica.

Intanto la Corte Suprema ha respinto una richiesta di emergenza dell'ex presidente americano d'intervenire nella disputa sui documenti riservati trovati nella sua residenza privata di Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn.

Trump aveva chiesto alla Corte suprema di revocare il verdetto di una corte federale, in modo di permettere ad uno 'special master' di esaminare i documenti sequestrati dall'Fbi nella sua residenza. I giudici supremi hanno respinto la richiesta.

Assalto Capitol: 'Trump resta pericolo per democrazia'

(ANSA) - Donald Trump sapeva che le elezioni presidenziali da lui perse nel 2020 non erano state "rubate", aveva un "piano premeditato" per dichiarare la vittoria a prescindere dall'esito, e ancora oggi resta "un pericolo chiaro ed attuale" per la democrazia: sono le accuse che i vertici della commissione parlamentare sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 si propongono di dimostrare oggi in quella che potrebbe essere l'ultima udienza pubblica prima delle elezioni di Midterm. Secondo le anticipazioni dei media Usa, oggi sono attesi video inediti (anche di leader del parlamento) e nuove email del Secret service.

Assalto Capitol, 'la commissione voterà per citare Trump'

(ANSA) - La commissione parlamentare d'inchiesta sull'assalto del Congresso il 6 gennaio 2021 intende mettere ai voti la citazione dell'ex presidente Donald Trump perche' testimoni sotto giuramento sul proprio ruolo nella vicenda. Lo riferiscono i media Usa citando fonti a conoscenza del dossier. La mossa potrebbe innescare una dura vertenza legale.

