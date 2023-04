“TRUMP? LEI MI DISSE CHE ERA POCO DOTATO E MOLTO VELOCE” - AXEL BRAUN, AMICO DI STORMY DANIELS, LA PORNOSTAR CHE HA FATTO INCRIMINARE TRUMP, A “UN GIORNO DA PECORA” RIVELA: “ERA UNA SERATA, UNA SCAPPATELLA. LEI VOLEVA FARE ‘THE APPRENTICE’ E SI ERANO CONOSCIUTI PER QUELLO. STORMY, DOPO IL RAPPORTO, NON ERA CONTENTA CHE NON GLIELO AVESSE FATTO FARE - ERA REPUBBLICANA, FINO A QUANDO TRUMP SI È CANDIDATO ALLA PRESIDENZA ERA UNA SUA SUPPORTER...”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

“Stormy Daniels? E' stata sotto contratto con la Wicked per 20 anni e io sono stato lì per 12 anni, quindi abbiamo lavorato spesso insieme, la conosco molto bene, è una brava attrice e una brava regista”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il regista e produttore di film hard Axel Braun, in realtà italiano nato e cresciuto a Milano ma da trent’anni residente a Los Angeles, dove ha conosciuto e lavorato con Stormy Daniels, protagonista del ‘sexgate’ legato a Donald Trump.

Quali film avete fatto insieme? “Diversi, tra gli altri anche una parodia della Bella Addormentata”. Stormy Daniels le ha mai parlato della sua presunta relazione con Donald Trump? “Con Stormy lavoro dal 2012 ma la conoscevo dal 2002, la storia di Trump era un segreto pubblico nella nostra industria, lo sapevano tutti, ma a quel tempo Trump aveva un programma tv, era un personaggio pubblico ma non certo politico”.

Erano fidanzati? “No. Io sapevo che lei voleva andare a fare ‘The Apprentice’ e si erano conosciuti per quello - ha spiegato il produttore a Un Giorno da Pecora -, sapevamo che era stato con lui quella volta ma credo che sia stato una volta sola. Non era una relazione in nessun senso, era una serata, una scappatella, credo fosse lui che voleva andare con lei”. Lei cosa gli raccontava degli incontri con un uomo così importante? “Non è che fosse una cosa clamorosa ai tempi. Io mi ricordo solo un commento su di lui..."

Quale? "che era poco dotato e molto veloce. Per questo Stormy era assolutamente insoddisfatta, e non era contenta che non l’avesse fatto fare il programma”. L'attrice, per quel che ricorda, era una democratica o una repubblicana? “So che al tempo era repubblicana, almeno fino a quando Trump si è candidata alla presidenza era una sua supporter”. Da quanto non la sente? “Da un paio di mesi - ha concluso a Radio1 - ma tutti sapevamo che l’incriminazione di Trump era solo una questione di tempo”.

