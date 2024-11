“TRUMP E MUSK FINIRANNO PER LITIGARE: DUE MASCHI ALFA SI SCONTRANO INEVITABILMENTE” – LA PROFEZIA DI ALDO CAZZULLO: “IL NEOPRESIDENTE USA HA LITIGATO CON TUTTI. IL GENERALE JOHN KELLY, SUO BRACCIO DESTRO NEL PRIMO MANDATO, ORA GLI DÀ DEL FASCISTA. L’EX PORTAVOCE ANTHONY SCARAMUCCI HA FATTO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER KAMALA. L’EX VICE MIKE PENCE È ANDATO A INGROSSARE LE FILE DEI REPUBBLICANI CHE LO OSTEGGIANO. SE MUSK TENTERÀ DI FARE IL PRESIDENTE, PRIMA O POI LA QUESTIONE SU CHI COMANDA DAVVERO IN AMERICA SI PORRÀ”

Dal Corriere della Sera

donald trump - elon musk

Caro Aldo, lei scrive che Trump e Musk finiranno per litigare. Come fa a esserne così sicuro?

La risposta di Aldo Cazzullo

Caro Marco, perché Trump ha litigato con tutti. Il generale John Kelly, suo braccio destro nel primo mandato, ora gli dà del fascista. L’ex portavoce Anthony Scaramucci ha fatto — senza grandi risultati — la campagna elettorale per Kamala Harris, allenandola al duello con Trump. L’ex vice Mike Pence è andato a ingrossare le file dei repubblicani che lo osteggiano.

donald trump, chris macchio e elon musk cantano god bless america a mar a lago 5

Trump disprezza i politici di professione, che per decenni l’hanno munto — in particolare i democratici — guardandolo dall’alto in basso. Si è innamorato di Elon Musk proprio perché non è un politico, ma un collega: un miliardario, oltretutto incomparabilmente più ricco di lui.

MEME SU DONALD TRUMP E ELON MUSK

Inoltre Musk padroneggia la tecnologia più avanzata, di cui Trump è ignaro. Ma due maschi alfa finiscono inevitabilmente per scontrarsi. Trump è incostante e condizionabile. Se Musk tenterà di fare il presidente attraverso di lui, potrà accumulare molto potere, ma prima o poi la questione su chi comanda davvero in America si porrà.

Non mi pare che Trump abbia costruito una squadra di governo destinata a durare. Ad esempio il segretario della Difesa che si è tatuato il motto dei crociati «Deus vult», Dio lo vuole, a naso non ha davanti quattro anni di navigazione tranquilla. Lo stesso vale per l’Attorney General che pagava per andare a letto con le minorenni e organizzava i droga party. Nella collezione di mostri dell’amministrazione Trump, mitigata da due uomini di esperienza come il segretario di Stato Marco Rubio e il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz — che appartengono entrambi alla destra del partito repubblicano, ma non sono svalvolati come gli altri — un uomo geniale e imprevedibile come Musk è destinato a diventare una mina vagante. Magari guiderà l’America alla riscossa contro la Cina e il resto del mondo. Magari farà qualcuna delle sue pazzie, come quando nominò Ceo di X un cane.

elonia musk meme su elon musk first lady di trump 8

In tal caso, farà bene a tenerlo lontano da Kristi Noem, la nuova capa della sicurezza interna che ha sparato al suo.

elon musk al comizio di trump madison square garden new york elon muak al comizio di trump a butler pennsylvania aldo cazzullo DONALD TRUMP ELON MUSK