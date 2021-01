“TRUMP È UN SINTOMO DELLE DIVISIONI PIÙ CHE LA CAUSA” – IL PROFESSOR CHARLES KUPCHAN: “IL COMPITO DI BIDEN NON È GIRARE LE SPALLE, MA CHIEDERSI COME E PERCHÉ SIA SUCCESSO.COME RECUPERIAMO I MILIONI DI INSODDISFATTI? SE NON DARÀ UNA RISPOSTA, TRUMP DIVENTERÀ LA NUOVA NORMALITÀ” – "L' USCITA DI LONDRA DALLA UE E LA FINE DEL MANDATO DI MERKEL, SPINGERANNO BIDEN A CERCARE UN GRUPPO PIÙ AMPIO DI EUROPEI PER DEFINIRE LE POLITICHE COMUNI. IN QUESTO QUADRO L' ITALIA..."

Paolo Mastrolilli per "La Stampa"

«La spaccatura dell' America non si riparerà con i bei discorsi, ma facendo la differenza nella vita dei cittadini». È il motivo, secondo il professore di Georgetown Charles Kupchan, per cui Biden ha quasi dimenticato la politica estera: «Non significa un ritorno all' isolazionismo. È anzi un fatto che apre opportunità per Europa e Italia, allo scopo di giocare un ruolo più importante».

Che impressione le ha fatto il presidente?

«Un buon discorso, appropriato per il momento storico. Vede che il paese attraversa una crisi straordinaria, ed è concentrato per affrontarlo».

Siamo passati dalla «carneficina americana» di Trump all' unità.

«Il tono era giusto per voltare pagina dalla divisione dell' era precedente e puntare ad unire il paese. Una chiamata alle armi per l' unità, e uno sforzo per dire ai 74 milioni di elettori di Trump che è ora di cambiare. Quanti lo ascolteranno? Pochi. Quindi la sfida è passare dalla visione della riunificazione alla realtà.

Perciò il focus sarà su pandemia, infrastrutture, sanità, addestramento dei lavoratori, istruzione, tecnologia, manifattura, competitività, stimoli economici. Biden capisce che Trump è un avvertimento, un sintomo delle divisioni più che la causa.

Perciò il suo compito non è girare le spalle, ma chiedersi come e perché sia successo. Come risolviamo i problemi che hanno portato a Trump, e recuperiamo i milioni di insoddisfatti che lo hanno sostenuto? Se non darà una risposta, Trump diventerà la nuova normalità».

Cosa serve?

«Miglioramenti tangibili nella vita delle persone, sul terreno: vaccini, tamponi, soldi alle famiglie in difficoltà, alzare la paga minima, affinché i milioni che hanno perso il lavoro nel manifatturiero possano sfamare le famiglie. È il segno che Biden capisce la gravità dei problemi, e sa che successo o fallimento dipendono dalla sua risposta».

Perché ha citato il terrorismo interno?

«La nazione è sotto choc, il 6 gennaio ci ha ricordato l' 11 settembre. Non ci sono milioni di persone pronte ad assaltare il Congresso, ma troppi su social e chat parlano di violenza. Biden deve capire cosa succede e aggiustare il problema».

Perché non ha parlato di politica estera?

«Ha voluto dare il segnale che la sua attenzione è sull' agenda domestica. Ciò non vuol dire che gli Usa non avranno un' agenda internazionale attivista e robusta, però le priorità interne domineranno la presidenza come non accadeva dagli anni Trenta.

Non è un ritorno all' isolazionismo, ma l' America sarà più parca nello spendere risorse e capitale politico negli affari internazionali. In particolare in Medio Oriente, dove continuerà la riduzione della presenza. L' enfasi sarà sulla diplomazia, non sulla politica estera militare».

Come sarà il rapporto con l' Europa?

«La relazione ritorna, e l' affidamento tra le due sponde dell' Atlantico diventerà subito evidente. Trump non ha fatto danni irreparabili, ma servirà lavoro duro per garantire che Usa e alleati siano sulla stessa pagina. I temi più difficili saranno Cina, governance digitale, 5g e Huawei. Biden non è felice dell' accordo Ue-Cina sugli investimenti, vuole una posizione unitaria verso Pechino».

Cosa può fare l' Italia?

«L' uscita di Londra dalla Ue, e la fine del mandato di Merkel, spingeranno Biden a cercare un gruppo più ampio di europei per definire le politiche comuni. In questo quadro l' Italia può giocare un ruolo più importante.

Una chiave è il progresso nella difesa. L' Europa sta avendo la conversazione giusta. Non l' autonomia strategica, perché è controversa, ma più diventerà capace di sostenere le responsabilità geopolitiche, e più gli Usa guarderanno a lei come un partner utile».

