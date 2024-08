Estratto dell’articolo di Alberto Dandolo per “Oggi”

“Tutte le volte che sono con mia moglie e con mia figlia mi sento un uomo appagato. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo”, risponde così Andrea quando, a taccuini chiusi e telecamere spente, gli viene chiesto con quale stato d’animo stia affrontando questa torrida estate.

E la “moglie” è la sua ex compagna Giorgia Meloni, la donna da cui ha avuto la piccola Ginevra e con cui ha condiviso un amore lungo oltre 10 anni.

Un legame forte, che per Giambruno non ha avuto bisogno, a quanto pare, di un sigillo legale per essere definito un matrimonio. Di certo da quel 20 ottobre scorso in cui Giorgia decise di ufficializzare la fine della loro relazione, lei e Andrea non hanno mai smesso di essere “famiglia”. […] La prima ad arrivare è stata la premier “scortata” dalla sua Ginevra e da un potente cordone di sicurezza, seguita da sua sorella Arianna con il marito, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, e le figlie Vittoria e Rachele. Subito dopo li ha raggiunti Andrea Giambruno in tenuta sporty chic a bordo della sua 500 grigia.

Coccole e abbracci dolcissimi con la sua bambina, un bagno in piscina, le pizze ordinate per pranzo, i giochi in giardino: tutto da copione. Con un dettaglio non trascurabile: il giornalista non ha mai trascorso la notte in masseria, ritenendo più "consono" appoggiarsi a un defilato bed & breakfast.

La linea di comunicazione scelta da Giorgia è molto chiara: dare sì l'immagine di una famiglia in armonia, ma sempre composta da due genitori separati. E quindi nessuna uscita pubblica assieme, bandita ogni istantanea di eventuali e naturali moti d'affetto e di complicità, case rigorosamente separate. [...]

[...] Un amore che per molti non sarebbe mai davvero giunto al capolinea e che ha dovuto bruscamente interrompersi per ragioni di opportunità pubbliche e politiche. La chiusura della loro storia fu ufficializzata lo scorso autunno dalla Meloni via social a seguito di alcuni fuorionda di Giambruno, considerati sessisti e impropri, che Striscia la notizia carpi durante le pause del programma di news da lui condotto su Rete 4.

Ed è con il marito di quest'ultima, il ministro Lollobrigida, che Andrea è stato più volte avvistato e durante il soggiorno pugliese: giri in bici tra le stradine più remote della Val d'Itria, uscite lampo lontano da paparazzi e curiosi e acquisti pubblici in tandem nei discount tra flash, selfie e bagni di folla. […]

Difficile resistere alla maliziosa tentazione di pensare che Giambruno non sia mai davvero uscito dal clan Meloni perché in fondo non è mai davvero uscito dal cuore di Giorgia. [...]

Interrogativi a cui solo il futuro darà risposte. Di sicuro il passato recente ci ha regalato una granitica certezza: Giorgia e i suoi cari non hanno mai smesso di volere bene ad Andrea e lo hanno sempre considerato parte integrante e attiva della famiglia. [...]

E poi, a seguito del convegno politico, il viaggio natalizio a Milano, l'ultima, riservatissima festa di compleanno della premier: Andrea c'era. Senza contare le occasioni più private e segrete: erano insieme nella loro casa romana il giorno in cui Giorgia pubblicò su Instagram il post della fine, sono stati più volte in questi mesi sotto lo stesso tetto tra Monza (città d'origine di lui, ndr) e la Capitale. […]

