“TUTTI MI BACIAVANO IL CULO” - DONALD TRUMP RACCOGLIE OLTRE 150 LETTERE RICEVUTE DAI GRANDI DELLA TERRA NEL VOLUME “LETTERS TO TRUMP” PER DIMOSTRARE QUANTI ELOGI ABBIA RICEVUTO NEGLI ANNI - LA SUA CORRISPONDENZA PRIVATA SARÀ A DISPOSIZIONE ALLA MODICA CIFRA DI 99 DOLLARI. OPPURE 399, PER UNA COPIA AUTOGRAFATA DA “THE DONALD” IN PERSONA…

Dal “Corriere della Sera”

LETTERS TO TRUMP

Nell’elenco delle «persone più affascinanti del mondo» che gli hanno inviato alcune lettere prima e durante la presidenza, ci sono la regina Elisabetta e lady Diana, ma anche Oprah Winfrey (per non dire di Kim Jong-un). Donald Trump ne ha raccolte oltre 150 per compilare la sua ultima fatica letteraria: Letters to Trump , un volume che dovrebbe dimostrare come i grandi del pianeta lo elogiassero (o, come ha detto l’autore durante una presentazione, come «mi baciavano il c..o»). Ora la sua corrispondenza privata sarà a disposizione di tutti i lettori alla modica cifra di 99 dollari. Oppure 399, per una copia autografata da The Don in persona.

