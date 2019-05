“TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE” – SALVINI INCONTRA ROSA MARIA DELL’ARIA, LA PROFESSORESSA DI PALERMO SOSPESA PER UN VIDEO DEI SUOI ALLIEVI IN CUI SI PARAGONAVA IL TRUCE AL DUCE – IL MINISTRO DELL’INTERNO SI È DETTO DISPONIBILE A PARTECIPARE A UN’ASSEMBLEA NELLA SUA SCUOLA: “CI SIAMO CONFRONTATI, A ME INTERESSA CHE TORNI IN CLASSE, HO SEMPRE RITENUTO ESAGERATO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE…”

Il chiarimento c’è stato, le rassicurazioni anche. Dopo giorni di polemiche, petizioni, proteste in tutta Italia a favore di Rosa Maria Dell’Aria - la professoressa di Palermo sospesa per 15 giorni con stipendio dimezzato con l’accusa di non aver vigilato sul lavoro dei suoi allievi - un incontro organizzato in Prefettura a Palermo a margine delle commemorazioni per la strage di Capaci ha messo di fronte la docente e Matteo Salvini, presunta parte offesa nella vicenda a causa di un video in cui i ragazzi accostavano leggi razziali e norme anti-immigrazione del Viminale.

Con il ministro dell’Interno, anche il titolare dell’Istruzione, Marco Bussetti. «Tutto è bene quel che finisce bene. Abbiamo avuto un colloquio rilassato e sereno e condiviso il fatto che i ragazzi hanno diritto alla libertà di pensiero e di futuro. Si sta lavorando tecnicamente perché tutto torni a posto» ha detto Salvini, annunciando che il provvedimento disciplinare sarà revocato e la professoressa tornerà presto a scuola. Per l’insegnante una buona notizia, forse però tardiva: il provvedimento disciplinare dell’Ufficio scolastico provinciale, infatti, cessa i suoi effetti lunedì 27 maggio.

Salvini si è detto inoltre disponibile a prendere parte a un’assemblea nella scuola in cui Rosa Maria Dell’Aria insegna italiano e storia, l’Istituto industriale Vittorio Emanuele III. «Ci siamo confrontati con la docente – ha spiegato il ministro - Mi ha detto che l’ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio. C’è stato un dibattito ampio sull’immigrazione e l’accoglienza con pensieri diversi in classe. Io amo il confronto di idee diverse. A me interessa che l’insegnante torni in classe e che gli studenti crescano bene e informati. Ho sempre ritenuto esagerato il provvedimento disciplinare nei confronti del insegnante. Non l’avrei sospesa, ma non decido io».

Maria Rosaria Dell’Aria ha definito il colloquio «molto sereno e disteso». «Nel corso dell’incontro è stato messo in rilievo quanto il nostro impegno di docenti sia funzionale alla formazione dei giovani e alla possibilità di creare i presupposti perché la società sia giusta accogliente tollerante nei confronti degli altri e rispettosa del pensiero di tutti». La professoressa si è detta contenta dell’esito dell’incontro, anche se la sospensione non è ancora stata ritirata: «Tornerò a scuola il 27, si sta lavorando per la soluzione. Il ministro ha chiarito questo aspetto: non ha potere sulle decisioni del provveditore. Al momento la sospensione non viene ritirata». Bussetti ha confermato: «I tecnici lavorano anche se il ministro non può intervenire. La soluzione verrà trovata al più presto anzi è già stata individuata».

Ad accogliere i due ministri al loro arrivo, su un balcone, al secondo piano di un edificio davanti alla Prefettura, uno striscione con la scritta “Libero pensiero”. Striscioni a sostegno della professoressa anche davanti ai cancelli dell’istituto scolastico in cui insegna, che si trova a pochi passi dall’aula bunker dell’Ucciardone, cuore delle iniziative organizzate per il 27esimo anniversario dall’eccidio in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. «La scuola è libera e i balconi pure». «Aprite cuori menti e porte», e una citazione dell’articolo 21 della Costituzione: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». In mattinata davanti ai cancelli si è svolto anche un sit-in di alunni della scuola, con i quali si è fermato a parlare anche il presidente della Camera Roberto Fico prima di raggiungere la testa del corteo diretto dall’Ucciardone all’albero Falcone.

