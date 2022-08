“TUTTO DISTRUTTO, TUTTO CROLLATO” – DANIELA SANTANCHÈ SU INSTAGRAM MOSTRA I DANNI AL TWIGA DI FORTE DEI MARMI, STABILIMENTO DI CUI È PROPRIETARIA, INSIEME A BRIATORE – “DOPO TUTTO IL LAVORO, TUTTO QUELLO CHE FACCIAMO, È ARRIVATA LA TROMBA D’ARIA. NON HO PAROLE” – IN UN ALTRO VIDEO FA LA CONTA DEI DANNI NEL PARCO DELLA VERSILIANA: “UN ALBERO È CADUTO PROPRIO FUORI DA CASA NOSTRA. UN ALTRO…”

daniela santanche mostra i danni al parco della versiliana 1

(LaPresse) – «Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d'aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d'animo». Il maltempo che ha colpito la Versilia si è abbattuto anche sul Twiga di Forte dei Marmi e Daniela Santanchè, proprietaria dello stabilimento insieme a Flavio Briatore, ha affidato a i social il suo sfogo in seguito ai danni riportati dalla struttura.

La bufera che si è abbattuta sulla Toscana nella mattinata di giovedì 18 agosto ha colpito duramente la zona nord: a Massa, a Carrara e in Versilia si sono registrati i danni maggiori. In un altro video la Santanchè fa la conta dei danni nel parco della Versiliana: «Un albero è caduto proprio fuori da casa nostra. Un altro ostruisce il passaggio. Purtroppo la perturbazione non è finita, stasera è previsto altro maltempo»

i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 5 i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 4 i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 6 i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 2 i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 3 i danni del maltempo al twiga frame del video di daniela santanche 1 daniela santanche mostra i danni al parco della versiliana 2 daniela santanche mostra i danni al parco della versiliana 3 daniela santanche mostra i danni al parco della versiliana 4