“TUTTO È GOSSIP” – CECCARELLI STRACCIA IL VELO DI IPOCRISIA DELLA POLITICA CHE HA MINIMIZZATO IL CASO SANGIULIANO A PETTEGOLEZZO: “DALLE RIVELAZIONI DELLA MOGLIE DI MARIO CHIESA, IL SASSOLINO 'INCIAMPO DA CUI PRESE IL VIA LA SLAVINA DELLA PRIMA REPUBBLICA, ALL'INSTAGRAMMATISSIMA EPOPEA DEL CASO SANGIULIANO PASSANDO PER L'INTIMITÀ BERLUSCONIANA, IL GOSSIP HA SOSTITUITO NON TANTO LA POLITICA, MA L'INTERA STORIA D'ITALIA. E MAGARI NON E' NEMMENO UN MALE IRREPARABILE"

FILIPPO CECCARELLI IN UN RITRATTO DI RICCARDO MANNELLI

Estratto dell’articolo di Filippo Ceccarelli per “il Venerdì di Repubblica”

Tutto è gossip, in realtà, e nulla al momento ha il potere di oscurare questa sua amena, fuggevole e devastante ubiquità. [...] si accoglie qui il vano sforzo con cui poveri potenti e miserevoli influenti si affannano a ridimensionare i loro guai attribuendoli a quella paroletta come un esorcismo, uno scongiuro, un balbettio di vuota e insignificante assoluzione.

Perché solo il gossip, l'eterno pettegolezzo, possiede quella vitalità che la vita pubblica ha ormai irrimediabilmente smarrito. Perché la tecnologia ha trasformato l'esistenza di ciascuno in una specie di carcere nel quale ogni azione è costantemente visibile e sotto giudizio. [...]

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo

Dalle rivelazioni della moglie di Mario Chiesa, il sassolino 'inciampo da cui prese Il via la slavina della Prima Repubblica, all'instagrammatissima epopea del caso Sangiuliano passando per la fantasmagoria dell'intimità berlusconiana, per una volta ci si ritiene esonerati dal dimostrare come il gossip ha sostituito non tanto la politica, ma l'intera storia d'Italia - e magari non e nemmeno un male irreparabile,

