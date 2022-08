18 ago 2022 12:57

“ALLE URNE PUNITE I VOSTRI GOVERNI” – DOPO LA PAUSA DI FERRAGOSTO, MEDVEDEV È TORNATO A MINACCIARE L'EUROPA! IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE RUSSO SU TELEGRAM LANCIA L’ENNESIMO MESSAGGIO AI CITTADINI DEL CONTINENTE: “LI VORREMMO VEDERE NON SOLO ESPRIMERE IL MALCONTENTO PER LE AZIONI DEI LORO GOVERNI, MA ANCHE DIRE QUALCOSA DI PIÙ COERENTE. AD ESEMPIO, CHE LI CHIAMINO A RENDERE CONTO, PUNENDOLI PER LA LORO EVIDENTE STUPIDITÀ"