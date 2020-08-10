“VADO AVANTI, MI RICANDIDO” - E' QUANTO HA COMUNICATO VIRGINIA RAGGI AI CONSIGLIERI DELLA MAGGIORANZA CAPITOLINA DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA NEL POMERIGGIO - LA SINDACA PROVA AD ANTICIPARE TUTTI, ANNUNCIANDO LA SUA CORSA AL CAMPIDOGLIO - ORA LA PALLA PASSA A CRIMI CHE DOVRÀ METTERE AI VOTI SU ROUSSEAU LA SCELTA DI VIRGY…

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virginia raggi foto di bacco virginia raggi foto di bacco

(ANSA) - 'Vado avanti, mi ricandido'. E' quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.

 

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