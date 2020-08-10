(ANSA) - 'Vado avanti, mi ricandido'. E' quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.
“VADO AVANTI, MI RICANDIDO” - E' QUANTO HA COMUNICATO VIRGINIA RAGGI AI CONSIGLIERI DELLA MAGGIORANZA CAPITOLINA DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA NEL POMERIGGIO - LA SINDACA PROVA AD ANTICIPARE TUTTI, ANNUNCIANDO LA SUA CORSA AL CAMPIDOGLIO - ORA LA PALLA PASSA A CRIMI CHE DOVRÀ METTERE AI VOTI SU ROUSSEAU LA SCELTA DI VIRGY…-
(ANSA) - 'Vado avanti, mi ricandido'. E' quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio.
GHISLERI, OGGI E DOMANI – VITTORIO FELTRI IN LODE DELLA SONDAGGISTA: “GLI ALTRI FANNO UN LAVORO ONESTO. MA LEI AGGIUNGE QUALCOSA. L'ESPERIENZA DEI CALL CENTER, QUELLA CON FUNARI, L'AVER STUDIATO OCEANOGRAFIA, UNA GENIALITÀ CHE È INNATA MA SI SVILUPPA CON IL LAVORO SUL CAMPO: FATTO STA CHE CORREGGE I RISULTATI DELL'ALGORITMO. SEI LA PIÙ BRAVA DI TUTTI “
ALLA FINE I PIENI POTERI SE LI È PRESI CONTE! – A UN ANNO DAL PAPEETE, I VERBALI DESECRETATI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FANNO EMERGERE UN’ALTRA VERITÀ: CIOÈ CHE SENZA CHIEDERLI, È STATO L’AVVOCATO DI PADRE PIO (TUTTO) AD ACCENTRARE IL PROCESSO DECISIONALE SU DI SÉ, RIVENDICANDOLO PURE – I DPCM E L’INQUIETUDINE DEI COSTITUZIONALISTI SULLO STATO D’EMERGENZA...
SE I CINQUE DEPUTATI “FURBETTI” HANNO POTUTO INCASSARE IN MODO LEGALE IL BONUS DA 600 EURO È TUTTO MERITO DELL’INPS, CHE IN QUESTI MESI SI È PRESTATA ALLA PROPAGANDA GRILLINA – E COSA C’È DI PIÙ POPULISTA DELLA LOTTA ALLA CASTA CHE SI PRENDE IL GRUZZOLETTO IN BARBA AI POVERACCI? GUARDA CASO DI MAIO È STATO IL PRIMO A CAVALCARE LA NOTIZIA…
“NON ESCLUDO LA PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI” - SENTITE IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, MISIANI: “SE LA SITUAZIONE ECONOMICA FOSSE MOLTO PEGGIORE RISPETTO ALLE NOSTRE PREVISIONI SARÀ NECESSARIO PROSEGUIRE LE MISURE DI CARATTERE EMERGENZIALE…”