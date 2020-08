SE I CINQUE DEPUTATI “FURBETTI” HANNO POTUTO INCASSARE IN MODO LEGALE IL BONUS DA 600 EURO È TUTTO MERITO DELL’INPS, CHE IN QUESTI MESI SI È PRESTATA ALLA PROPAGANDA GRILLINA – E COSA C’È DI PIÙ POPULISTA DELLA LOTTA ALLA CASTA CHE SI PRENDE IL GRUZZOLETTO IN BARBA AI POVERACCI? GUARDA CASO DI MAIO È STATO IL PRIMO A CAVALCARE LA NOTIZIA…