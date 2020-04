“VENEZIA È UNA BOMBA SOCIALE” - LA SFIDA DI BRUGNARO PER RIPARTIRE: “DATE ALMENO AI COMUNI LA POSSIBILITÀ DI INDEBITARSI” – IL TURISMO, LA PRINCIPALE VOCE DELL'ECONOMIA LAGUNARE, È FERMO E IL SINDACO STUDIA UN PIANO DI RILANCIO: “LA NOSTRA GENTE È STANCA E ARRABBIATA, ORMAI FACCIAMO FATICA A TENERLI...”

Andrea Ducci per il "Corriere della Sera"

Lo hanno chiamato < >, confidando che le linee guida contenute nel documento possano dare sollievo al tessuto economico della citta di Venezia e della sua provincia, con un rimbalzo positivo.

L' area veneziana e la citta della laguna, del resto, sono colpite da una crisi senza precedenti a causa dell' azzeramento dei flussi turistici, che generano larga parte dell' economia locale. < >, spiega Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, alle prese con un' intera filiera di imprese e di attivita inchiodate dall' assenza del turismo.

< >. Il documento < > ha come destinatario il governo e illustra una serie di urgenze, riassumendo i bisogni degli enti locali dell' area metropolitana, delle associazioni di categoria e delle imprese. < >, specifica Brugnaro.

Nel pacchetto di misure da riconoscere alle attivita economiche il documento, elaborato tra gli altri dall' ex viceministro Enrico Zanetti, indica anche il trasporto pubblico e il trasporto delle merci, che a Venezia tipicamente avvengono per via d' acqua. < >. Brugnaro rimprovera al governo la politica degli annunci e il ritardo nell' erogazione dei sussidi e della liquidita alle imprese. < >.

Il primo cittadino di Venezia ragiona sulla base di un dato: < >. Il modello veneziano dovrebbe, dunque, configurarsi come un banco di prova per poi adottare le misure necessarie a proteggere un' economia che a livello nazionale vale quasi il 15% del Pil. Non a caso, per l' autunno Brugnaro annuncia l' avvio di una stagione fuori dall' ordinario. < >.

