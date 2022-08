30 ago 2022 16:53

LA “VERITÀ” È CHE IL SOCIAL DI TRUMP NON PIACE ABBASTANZA – LA PIATTAFORMA “TRUTH”, VOLUTA DALL’EX PRESIDENTE PER AGGIRARE LA CENSURA DI TWITTER, È IN GROSSE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE: IL TRAFFICO È SCARSO E LA SOCIETÀ CHE DOVREBBE ACQUISIRLA CI STA RIPENSANDO. TEMONO CHE I PROBLEMI LEGALI DEL TYCOON POSSANO ESSERE UN BOOMERANG. IN REALTÀ, LA QUESTIONE È PIÙ SEMPLICE: NON C’È NESSUNO CHE PUBBLICHI, AL DI LÀ DI TRUMP…