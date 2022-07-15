“VIA JOHNSON E DRAGHI, CHI SARÀ IL PROSSIMO?” – IL SARCASMO AD ALTA GRADAZIONE ETILICA DELL'EX PRESIDENTE RUSSO MEDVEDEV CHE PUBBLICA UNA FOTO DI MARIOPIO, UNA DI BORIS JOHNSON E UNA DI UNA SAGOMA NERA CON UN PUNTO INTERROGATIVO - DOPO I “GRANDI MANGIATORI DI RANE, SALSICCE E SPAGHETTI” IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO È TORNATO A MANIFESTARE IL SUO DISPREZZO VERSO I LEADER OCCIDENTALI…

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Massimo Balsamo per ilgiornale.it
 

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La crisi di governo in Italia è finita sui principali portali di tutto il mondo. Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni - respinte da Mattarella - ma la maggioranza è praticamente andata in frantumi. E Giuseppe Conte non è l'unico a esultare per questo risultato. In Russia, infatti, c'è chi gongola per la caduta dell'esecutivo. Parliamo di Dmitri Medvedev, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca.
 
In prima linea contro l'Occidente e spesso protagonista di minacce nei confronti dei Paesi a sostegno dell'Ucraina, il falco russo ha postato un commento sarcastico su Telegram. Medvedev, infatti, ha pubblicato in successione le foto di Boris Johnson e Mario Draghi, infine di una sagoma nera con il punto interrogativo."Chi sarà il prossimo?", l'ironia del braccio destro di Vladimir Putin.

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"Grandi mangiatori di rane e spaghetti...". L'ultimo insulto choc di Medvedev BoJo e l'ex presidente della Banca centrale europea sono stati i leader europei che hanno contrastato apertamente e senza mezzi termini l'invasione russa in Ucraina. E le crisi dei rispettivi governi sono state accolte con entusiasmo dal Cremlino. Pochi giorni fa, Medvedev aveva già deriso l'ex primo ministro britannico sempre su Telegram:"Notizie da Londra. I 'migliori amici dell'Ucraina' se ne vanno. La 'Vittoria' è in pericolo! Il primo è andato...". L'ex presidente russo aveva inoltre definito la crisi UK come "il logico risultato dell'arroganza britannica e della politica mediocre.
 

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Soprattutto sulla scena internazionale". Gran Bretagna e Italia sono sempre nel mirino di Mosca, ma tra i bersagli preferiti di Medvedev troviamo sempre gli Stati Uniti. Poco prima dell'exploit social su Draghi e BoJo, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha nuovamente attaccato le "ingiustificate e gonfiate ambizioni imperiali" di Washington. E ancora:"Possono continuare a credere fermamente nella 'missione americana' nell'eccezionalità del loro popolo, ma è improbabile che questo aiuti quando l'ordine mondiale che stanno imponendo alla fine crollerà"

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“DRAGHI È INDISPENSABILE, ORA SERVE PIÙ CHE MAI” – CONTINUA LA CAMPAGNA DEI GIORNALI STRANIERI PER CONVINCERE DRAGHI A RIMANERE A PALAZZO CHIGI. IN GERMANIA HANNO PRESO MALISSIMO LA CRISI ITALIANA. LA “SUDDEUTSCHE ZEITUNG” DEDICA UN EDITORIALE A “MARIOPIO”: “IL GOVERNO CROLLA NEL MOMENTO PIÙ DIFFICILE” – “DIE WELT”: “È LA CRISI PIÙ ASSURDA, IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON SI PREOCCUPA DEI CONTENUTI, MA VUOLE SOLO OTTENERE VOTI ATTRAVERSO LA PROTESTA”