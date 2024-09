“LA VICENDA CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI SANGIULIANO È UNA QUESTIONE DI CORPI FISICI. E I CORPI SONO ABITATI DAL DESIDERIO” – MARCO BELPOLITI SU MARIA ROSARIA BOCCIA INDAGATA PER AVER “TURBATO L’ATTIVITÀ” DEL “CORPO POLITICO” DELL’EX MINISTRO: “ESISTE, DUNQUE, UN ‘CORPO MISTICO’ DI CHI SVOLGE, SEPPURE PRO TEMPORE IL RUOLO ISTITUZIONALE, CHE RENDE ALCUNI CITTADINI DIVERSI DAGLI ALTRI E..."

Nel 1957 un ebreo tedesco rifugiato in America, Ernst H. Kantorowicz, pubblicò un libro importante di teoria politica: I due corpi del re (in italiano da Einaudi).

Riprendendo un dibattito giuridico del XVI secolo, mise in luce come, oltre al corpo naturale del sovrano destinato a perire, esiste un altro corpo, definito “politico”, che non invecchia, non è soggetto a malattie e non muore mai.

Questo è il corpo che si trasmette da un reale all’altro, così che quando il Re in carica muore la regalità si comunica al suo erede: “il Re è morto, viva il Re”. Questa dottrina, esplorata con grande intelligenza da Kantorowicz, è stata uno dei perni teologici e politici del potere regale nel Medioevo, ma è passata anche nel diritto giuridico attuale, se è vero che l’articolo 338 del Codice Penale recita: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o a una rappresentanza di esso, ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti per impedire in tutto o per turbarne comunque l’attività è punito con la reclusione da uno a sette anni”.

L’articolo è rispuntato nella vicenda che ha coinvolto Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, la quale avrebbe, secondo ciò che ipotizzano i magistrati, “turbato l’attività” del “corpo politico” del Ministro in carica. Quindi, seguendo la dottrina discussa e analizzata dallo storico tedesco, esisterebbe un “corpo mistico” di chi svolge, seppure pro tempore, il ruolo istituzionale di Ministro? Evidentemente sì.

Che la vicenda che ha portato alle dimissioni il Ministro Sangiuliano sia stata una questione di corpi fisici non c’è alcun dubbio

Confesso che ignoravo che Sangiuliano possedesse la medesima dignità nel ruolo di Ministro e che ogni attentato fisico o morale contro la sua persona istituzionale fosse da trattare alla stregua di ogni violenza presunta o reale attuata contro un cittadino qualunque. Evidentemente è così: esiste il doppio corpo del Ministro che Maria Rosaria Boccia nella sua vicenda sentimentale, e anche dopo, potrebbe aver violato incappando nell’articolo 338.

Questa pubblicità continua abolisce forse l’esistenza del “corpo mistico” o invece l’accentua? Quello che Sangiuliano ha fatto o fa fuori dall’occhio dei social media rientra nel suo “corpo mistico” o è solo un elemento del suo corpo fisico? Si potrebbe ironizzare su tutta questa faccenda, se non ci fosse quell’articolo di chiara ispirazione medievale, che rende alcuni cittadini diversi dagli altri.

Ma non è uno solo il corpo, quello che noi, Sangiuliano e Boccia compresi, usiamo nella nostra vita? La aspirante consulente del Ministero della Cultura non ha solo gettato in pasto al pubblico la sua relazione con Sangiuliano, ma ha reso evidente che l’uomo con cui aveva a che fare era dotato d’un doppio corpo, uno fisico e uno mistico.

Davvero un corpo pericoloso, a conti fatti. Se avesse letto Kantarowicz, o conosciuto l’articolo 338, si sarebbe gettata in quella storia che ha fatto perdere a lui metà del suo doppio corpo e le fa rischiare una condanna di sette anni di galera? Chissà. I corpi, doppi o singoli che siano, sono abitati dal desiderio.

