“VINCENZO DE LUCA E’ UN FANNULLONE” – IN FRATELLI D'ITALIA HANNO CAPITO CHE IL VERO CAPO DELL'OPPOSIZIONE È IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, E NON ELLY SCHLEIN - È STATA CONVOCATA UNA CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA IN CUI I MELONIANI HANNO SNOCCIOLATO I PROBLEMI DELLA REGIONE GOVERNATA DA DE LUCA, DALLE MALATTIE DEGLI ANIMALI AL NUMERO DI PERSONE CHE LASCIANO LA CAMPANIA...

(ANSA) - "Bisogna aprire uno squarcio di verità rispetto ad alcune affermazioni di De Luca che ha asserito cose non vere". A premetterlo è il capogruppo di Fdi alla Camera Tommaso Foti nel corso di una conferenza stampa alla Camera con alcuni deputati campani chiamati ad elencare "tutti i numeri dell'inefficienza di De Luca". "Volevo attirare l'attenzione su una pagina di storia politica agricola della Campania", dice Marco Cerreto puntando i riflettori su quanto sta avvenendo nella filiera della bufala: "investita dalla brucellosi e dalla tubercolosi.

La Regione - spiega - ha inteso esercitare la podestà esclusiva elaborando due piani per eradicare le malattie, ma il risultato è che l'indice di prevalenza della malattia è ancora al 15% e giornalmente sono abbattute bufale perché i focolai aumentano. Più di 500 aziende sono state chiuse e migliaia di capi distrutti ed abbattuti. Questo succede perché de Luca non ha voluto adottare normative europee e non ha coinvolto il ministero della Sanità. Noi abbiamo chiesto a Lollobrigida e Schillaci di attivarsi. Si tratta di uno dei più grandi fallimenti della Regione".

Non è da meno Michele Schiano che, prendendo come esempio la brochure con cui il partito elenca quanto fatto dal governo Meloni rispetto "a De Luca fannullone" ricorda come "tutto quello che viene fatto per informare i cittadini Fdi lo fa con i propri soldi e non come de Luca che spende fondi pubblici per attaccare il governo.

Ricordo - aggiunge ancora - che la Campania è l'unica regione che non ha un assessore alla sanità perché le deleghe le ha de Luca. La maggiore migrazione parte dalla Campania". Schiano annuncia che dal week end saranno organizzati gazebo in tutta la provincia di Napoli per "dimostrare come l'uomo solo al comando dica solo bugie". Parla di "campagna di verità" Giovanni Donzelli contro "le cose che de Luca dice anche in modo volgare. Crediamo che la Campania meriti di essere rappresentata in modo più consono".

L'esponente di Fdi cita come esempio il mancato accordo sui fondi di coesione "quando si perdono 5,8 miliardi è un dramma, in Campania è un crimine e la responsabilità è nelle mani di chi poteva spendere quei fondi in modo serio e non per la sagra dello scazzatiello". Per Foti la "serietà del governo è stata dimostrata a partire da un singolo caso come Caivano, un luogo dove lo Stato aveva abdicato al suo ruolo".

Il capogruppo di Fdi cita infine la sua regione, l'Emilia Romagna e la Toscana di Donzelli per tornare ad attaccare De Luca sul mancato accordo per i fondi di coesione: "Toscana ed Emilia - dice con un sorriso - non si sa ancora per quanto sono le ultime roccaforti della sinistra, ma sono state tra le prime con cui il governo ha stipulato gli accordi di coesione quindi cade la strumentalizzazione di de Luca.

Se 16 regioni hanno sottoscritto gli accordi possiamo chiedere a De Luca di fornire i documenti per sottoscrivere l'accordo con una reciproca soddisfazione. Se invece si vuole continuare a fare cabaret diciamo che tra de Luca e Totò io scelgo Totò".

