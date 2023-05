“VINCERE E VINCEREMO!” – MARCO LENOCI, CANDIDATO SINDACO DI FRATELLI D’ITALIA NEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, VICINO BARI, CHIUDE IL SUO ULTIMO DISCORSO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE CITANDO MUSSOLINI – LUI, UNA VOLTA CAPITO DI AVER PESTATO UN MERDONE, NEGA DI AVER FATTO RIFERIMENTO AL DISCORSO DEL DUCE DEL 1940 E SI GIUSTIFICA: "HO CITATO LINO BANFI QUANDO, NEL FILM "L’ALLENATORE NEL PALLONE" - I DATI SULL’AFFLUENZA - VIDEO!

1. BALLOTTAGGI: AFFLUENZA ORE 12 AL 12%, IN CALO

(ANSA) - Affluenza in calo alle ore 12 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 12% (sezioni (1.595 su 1.595), in calo rispetto al primo turno (13,86%). Lo comunica il sito del Viminale. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza parziale alle ore 12 è del 17,17% (22,93% alle precedenti comunali).

2.PUGLIA, CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA CITA MUSSOLINI: «VINCERE E VINCEREMO». PROTESTANO I CITTADINI – IL VIDEO

Estratto dell’articolo di Felice Florio per www.open.online

Si sono chiuse ieri, 26 maggio, le campagne elettorali in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Nel suo comizio finale, il candidato sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti, Marco Lenoci, sostenuto dal centrodestra, ha citato il celebre motto di Benito Mussolini: «Vincere e vinceremo».

La ripresa del discorso che il duce fece dal balcone di piazza Venezia il 10 giugno del 1940 per annunciare l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale ha suscitato diverse polemiche. Sia i cittadini di Acquaviva sui social, sia il movimento antifascista di Bari, hanno criticato Lenoci: «A questo punto nessuno può più pensare che sia un caso. I riferimenti espliciti alla retorica fascista, da parte degli esponenti del centrodestra a tutti i livelli si fanno sempre più espliciti e spudorati […]», hanno dichiarato i rappresentanti del movimento. […]

Su Facebook, l’esponente di centrodestra, che si contenderà la carica di sindaco con Francesca Pietroforte, del centrosinistra, ha pubblicato una nota per giustificare la citazione mussoliniana: “Nel primo giorno dopo quattro mesi che potevo finalmente dedicare interamente alla mia famiglia, in attesa del voto di domani e lunedì, ho dovuto subire l’ennesima strumentalizzazione di avversari che hanno dato il peggio di loro in questa campagna elettorale.

Hanno addirittura coinvolto il giornale dove lavora il sindaco uscente per farmi passare per un fascista. Nella mia vita ho sempre difeso il diritto, e la libertà è sempre stata parte integrante del mio essere e del mio agire. Ma questo ultimo becero tentativo mi ha strappato anche un sorriso perché mi ha ricordato uno spezzone di un film cult per la mia generazione.

Tutti voi saprete interpretare quale protagonista locale, sedicente padre nobile, può aver detto “Perdere e perderemo”. Buon voto amiche e amici, speriamo arrivi presto lunedì». Il riferimento è alla pellicola L’allenatore nel pallone, che ha come protagonista il pugliese Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà”

