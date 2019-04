“VINCIAMO E POI FACCIAMO LA TAV” – SALVINI VUOLE PRENDERSI IL PIEMONTE A TUTTI I COSTI PER AVERE UN GRIMALDELLO DA USARE CONTRO I GRILLINI SULLE GRANDI OPERE – IL COMIZIO A BIELLA E LE RANDELLATE A CHIAMPARINO CHE REPLICA: “È IL SUO GOVERNO AD AVER BLOCCATO OGNI DECISIONE SULLA TAV”

Simona Lorenzetti per il “Corriere della Sera”

Quando sale sul palco, l' ovazione è da stadio. Di fronte a quasi quattromila persone e a un tripudio di bandiere leghiste, Matteo Salvini esordisce con un «viva Biella» prima di presentare il candidato sindaco Claudio Corradino: «L' ho scelto io personalmente», sottolinea nella centralissima piazza Vittorio Veneto.

Il «Capitano» apre la campagna elettorale della Lega in Piemonte e il dibattito attorno al voto del 26 maggio si infiamma. Dalla città laniera tira la volata al candidato del centrodestra Alberto Cirio e punta sui temi che stanno a cuore anche agli alleati Forza Italia e FdI: l' Alta velocità ferroviaria e le grandi opere. «Se vince la Lega - spiega -, la Tav si fa e si fa anche l' Asti-Cuneo.

Tutte le opere pubbliche collegate al Piemonte si fanno: i cantieri non li voglio chiudere, li voglio finire. Sembra evidente - insiste Salvini - che avere una Lega forte a Roma e a Torino è garanzia che il Piemonte verrà collegato con il resto d' Europa». Poi l' affondo: «Abbiamo tante idee per far dimenticare ai piemontesi l' amministrazione di Sergio Chiamparino».

Ed è proprio il governatore del Piemonte a rispondere al ministro dell' Interno. «Le parole stanno a zero - replica Chiamparino -, i fatti dimostrano esattamente il contrario: è il governo Conte-Salvini-Di Maio, di cui fino a prova contraria lui è azionista di maggioranza, ad aver bloccato ogni decisione sulla Tav, a lasciare impantanata al ministero dell' Ambiente la pedemontana di Biella e a non voler sbloccare l' Asti-Cuneo.

Solo se vincerà chi non ha mai scambiato infrastrutture con poltrone - conclude - si potranno realizzare quelle opere necessarie per una crescita sicura che migliori il bilancio ambientale del nostro territorio». Giuliano Pisapia capolista Pd alle Europee per la circoscrizione Nord Ovest, aggiunge: «Salvini si tranquillizzi, perché i piemontesi premieranno Chiamparino e la sua strenua volontà di voler realizzare l' opera».

Da Biella a Torino, il clima cambia. Accoglienza tiepida in piazza Carlo Alberto: non più di mille persone. Ma il vicepremier è comunque agguerrito: «Chiamparino è nervoso, passa il suo tempo ad attaccare me e la Lega quando dovrebbe spiegare cosa ha fatto di bello in questi 5 anni.

Se non ha niente da dire, merita di andare a casa come è andato a casa il signor Fassino. Ricambio generazionale anche da questo punto di vista». Dalle Regionali l' ago della bussola si sposta alle Europee. Salvini parla chiaro: «O l' Europa cambia il 26 maggio o diventa un califfato islamico». E pensa a future alleanze. Con il Ppe? «Ci spero».