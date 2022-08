“VIRGINIA RAGGI NON È CANDIDABILE” – GIUSEPPE CONTE REPLICA ALLA COCCA DI GRILLO, CHE OGGI L’HA AZZANNATO SUL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO: “HA AVUTO MOLTE DIFFICOLTÀ A ROMA, IL PD ALL’OPPOSIZIONE. NOI NEL CONTE 2 ABBIAMO REALIZZATO UN PROCESSO TRASFORMATORE, AVENDO IL PD A FIANCO”. QUINDI APRE A UN’INTESA CON LETTA? “IN QUESTO MOMENTO NON VEDO LA PROSPETTIVA”. MA MAGARI, DOPO IL VOTO…

M5S:CONTE,RAGGI NON CANDIDABILE,RISULTATI IMPORTANTI CON PD

(ANSA) - "Vale il doppio mandato per tutti, considerando quello zero comunque sta svolgendo un terzo mandato". Virginia Raggi "non è candidabile". Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte nella registrazione di Controcorrente su Rete4.

A suo avviso "il tema" però "non è questo", l'ex sindaca ha avuto molte difficoltà a Roma, il Pd all'opposizione", per cui ne è "derivata un'esperienza personale negativa", ma "la politica va vista complessivamente. Noi nel Conte 2 abbiamo realizzato un processo trasformatore della società, risultati importanti avendo il Pd affianco. E anche in alcune amministrazioni locali stiamo lavorando in modo efficace".

ELEZIONI:CONTE,CALENDA ABBRACCIA RINASCIMENTO SAUDITA RENZI

(ANSA) - "Nuova settimana, nuovo cambio di alleanza per Calenda. Ora è il momento di abbracciare il Rinascimento saudita di Renzi, per provare insieme a trovare un posto in Parlamento. Le emergenze di cittadini e imprese? Un dettaglio secondario". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte

ELEZIONI:CONTE,INTESA CON PD POST-VOTO? ORA NON VEDO PROSPETTIVE

(ANSA) - "Dopo il voto un'alleanza con il PD? Io non vedo la prospettiva in questo momento di un'alleanza dopo il voto, vedo la prospettiva di un progetto del M5s che spinga i cittadini ad andare a votare" e che "porti avanti" i suoi "obiettivi con le unghie e con i denti". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, interpellato, durante la registrazione di Controcorrente su Rete4, sulle dichiarazioni di Goffredo Bettini.

