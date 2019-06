“VIRGINIA SABA SEMBRA UN SUPPLÌ” – ANNALISA CHIRICO SCATENATA A “UN GIORNO DA PECORA”: “HO VOTATO SALVINI, NON AVEVO MAI VOTATO LEGA ED È STATO TRAUMATICO. NON ACCADRÀ MAI PIÙ. MATTEO DOVREBBE METTERSI UN PO’ A DIETA, GLIEL’HO ANCHE DETTO. TRAVAGLIO È OSSESSIONATO DA ME E DALLA MIA LINGUA” – “PALAMARA? HANNO SCOPERTO L’ACQUA CALDA. VIRGINIA SABA MI È PARSA RUSTICA, È MORBIDA. FRANCESCA VERDINI È PIÙ…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

ANNALISA CHIRICO A UN GIORNO DA PECORA

“Alle Europee ho votato Salvini, non avevo mai votato Lega in tutta la mia vita e non accadrà mai più. Per me votare Lega è stato traumatico, io sono una liberaldemocratica”. A parlare è Annalisa Chirico, giornalista del Foglio e presidente dell’associazione Fino a Prova Contraria, che oggi è stata ospite in studio della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lei ha definito il suo amico Salvini sexy quando fa i comizi. “Si, è vero, quando fa il gladiatore nelle piazze è sexy”.

matteo salvini annalisa chirico (3)

Trova che Salvini sia in forma in questo periodo? “Secondo me dovrebbe mettersi un po' a dieta, perché la salute è importante. Glielo ho anche detto: non mangiare fuori dai pasti, mangia meno carboidrati e più pesce e verdure”. Il Fatto la definisce 'la giornalista salottiera': si ritrova in questa descrizione? “Travaglio mi dedica la sua rubrica 'Lecca Lecca' una volta a settimana, a volte sono pezzi divertenti a volte fastidiosi. Secondo me Travaglio è ossessionato da me, dalla mia lingua, con questa rubrica 'Lecca Lecca' che è sempre dedicata a me. Gli chiederò di darmi i diritti d'autore”, ha scherzato la Chirico a Un Giorno da Pecora.

luigi di maio virginia saba 3

annalisa chirico 8

La giornalista del Foglio ha poi parlato del caso Luca Palamara. “Mi pare abbiano scoperto l'acqua calda: hanno scoperto che con questo sistema quando si fanno le nomine esse sono influenzate da una serie di stimoli esterni, anche di natura politica. Ricordo un'intervista che feci sul Foglio a Piergiorgio Morosini, allora consigliere del Csm, il quale diceva letteralmente qui è tutto politica”. Qualche giorno fa lei era presente al ricevimento al Quirinale, con Sergio Mattarella ed il gotha della politica.

matteo salvini francesca verdini 16

Ha conosciuto anche Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio? “L'ho vista da lontano, mi è parsa 'rustica', genuina, molto verace. Quando la guardo mi viene in mente un supplì, mi fa pensare ad un suppli, è morbida, così...” E come definirebbe Francesca Verdini? “Più urbana e metropolitana”.

matteo salvini francesca verdini 17

Se la Saba le ricorda un supplì, la fidanzata di Salvini cosa le fa venire in mente? “Un martini bianco, con ghiaccio”. Parliamo, invece, della sua vita sentimentale: al momento è fidanzata o single? “Sono single, forse un po' innamorata. Da un paio di mesi mi faccio corteggiare da una persona, c'è un corteggiamento aperto, diciamo”. Cosa ci può dire su quest'uomo? “Diciamo solo che sono un po' innamorata e passerò con lui il mio compleanno”. Che lavoro fa il suo lui? “Fa tante cose, è molto in gamba”. Le ha fatto qualche regalo importante? “Si, una cosa che si indossa...”

annalisa chirico 7 virginia saba di maio matteo salvini francesca verdini matteo salvini francesca verdini 12 matteo salvini francesca verdini 13 matteo salvini francesca verdini 14 matteo salvini francesca verdini 8 matteo salvini francesca verdini 11 matteo salvini francesca verdini 10 matteo salvini francesca verdini 9 matteo salvini francesca verdini 15 LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE VIRGINIA SABA LUIGI DI MAIO LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DA CHI LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DA CHI matteo salvini francesca verdini 6 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 5 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 3 matteo salvini arriva a cantu' con francesca verdini 4 MATTEO SALVINI ARRIVA A CANTU' CON FRANCESCA VERDINI-6 MATTEO SALVINI ARRIVA A CANTU' CON FRANCESCA VERDINI-7 MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI matteo salvini francesca verdini 2 matteo salvini francesca verdini 3 matteo salvini francesca verdini 1 matteo salvini francesca verdini 18 LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DA CHI matteo salvini francesca verdini 4 matteo salvini francesca verdini 5 matteo salvini francesca verdini 7 MEME SU LUIGI DI MAIO CHE LIMONA VIRGINIA SABA LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA GIUSEPPE CONTE BY OSHO VIRGINIA SABA VIRGINIA SABA luigi di maio virginia saba 1 luigi di maio virginia saba 2 luigi di maio virginia saba LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DOPO LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA PRIMA annalisa chirico 2 luigi di maio virginia saba 5 luigi di maio virginia saba 4 luigi di maio virginia saba 6 matteo salvini annalisa chirico matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 4 matteo salvini annalisa chirico annalisa chirico 4 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 1 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 2 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 3 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 6 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 5 matteo salvini e annalisa chirico tra i carcerati di bollate 7 annalisa chirico 6