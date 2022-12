“LA VITTORIA È INEVITABILE” (SÌ, MA LA VITTORIA DI CHI?) – IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU: IL CAPO DELLE FORZE ARMATE DI PUTIN AMMETTE CHE LA SITUAZIONE IN PRIMA LINEA RIMANE “DIFFICILE”, E CRITICA UCRAINA E OCCIDENTE (TE PAREVA) CHE TENTANO, A SUO DIRE, DI “CANCELLARE LA NOSTRA GLORIOSA STORIA E LE NOSTRE GRANDI CONQUISTE”

sergei shoigu

(ANSA) - La vittoria della Russia sull'Ucraina è "inevitabile": lo ha detto oggi in un video messaggio di fine anno il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, lodando l'eroismo dei soldati russi al fronte. Lo riporta il Guardian. La situazione in prima linea rimane "difficile", ha detto il ministro, che ha criticato l'Ucraina e l'Occidente per aver cercato di contenere la Russia.

"Arriviamo al nuovo anno in una situazione politico-militare difficile", ha affermato Shoigu: "In un momento in cui c'è chi sta cercando di cancellare la nostra gloriosa storia e le nostre grandi conquiste, di demolire i monumenti ai vincitori del fascismo, di mettere i criminali di guerra su un piedistallo, di cancellare e dissacrare tutto ciò che è russo". Con i sanguinosi combattimenti in corso lungo i 1.000 km di fronte e senza che la Russia abbia conquistato nuovi territori dai primi mesi della guerra, Shoigu ha detto ai soldati russi: "La vittoria, come il nuovo anno, è inevitabile".

vladimir putin durante l incontro con shoigu meme putin shoigu Vladimir Putin con Sergei Shoigu