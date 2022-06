DAGOSELEZIONE

tweet sul flop del referendum sulla giustizia 3

AladinoAA+@Aladino_Rm

Certo che la combo Renzi + Destra (Salvini, Meloni e Berlusconi) è davvero da grattarsi i coglioni: un fallimento dietro l'altro #ciaone #noquorum

ApocaFede@DrApocalypse

Quindi sarà ufficilamente il referendum con la più bassa #affluenza della storia repubblicana. Un disastro annunciato, targato Salvini e Berlusconi.

AladinoAA+@Aladino_Rm

Decenni a rompere il cazzo contro la Magistratura, e poi quando si va alle urne gli italiani stanno dalla parte dei giudici: praticamente spazzati via 30 anni di becera propaganda elettorale di #Berlusconi #Salvini & Company #affluenza #elezioniamministrative

tweet sul flop del referendum sulla giustizia

Vittorio Feltri@vfeltri

Povero Salvini ormai ha perso tutto, anche la testa. Se la faccia prestare dalla Meloni.

giovanni mercadante@giuvannuzzo

Bastava che Salvini dichiarasse “se perdo il #Referendum lascio la politica” e risolvevamo il problema del #quorum #NoQuorum #REFERENDUMGIUSTIZIA

Mangino Brioches@manginobrioches

In pochi anni ha portato il suo partito, nei sondaggi, al 15% (partendo dal 32%). Ha fatto figure internazionali da pifferaio. Ha appena incassato una sconfitta cocente sui #Referendum. Cos'altro deve fare per essere licenziato dalla #Lega, diventare segretario del Pd? #Salvini

BufalaNews@Labbufala

Salvini: "Gli Italiani non hanno votato i referendum perché troppo indeboliti dallo sciopero della fame".

Soppressatira@Soppressatira

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA BY MACONDO

La nuova promessa di Salvini: «Taglieremo i quorum ai referendum». {@WaWe970} #referendum #affluenza #noquorum #referendumgiustizia

Debora Attanasio@DebAttanasio

Ma dove sono finiti quelli che si facevano i selfie con Salvini? L'avete abbandonato così, sotto al sole su un barcone in mezzo al Mediterraneo? #ciaone

Simone Alliva@SimoneAlliva

La Lega che oggi se la prende con i media, il sole, le cavallette per il #NoQuorum del #Referendum non ha mai nemmeno depositato le firme raccolte perdendo così il diritto alle tribune referendarie in tv.

tweet sul flop del referendum sulla giustizia 2

Mauro Berruto@mauroberruto

Fine delle scuole, Cresime, Comunioni, caldo, mare, guerra, partita del Palermo, silenzio dei giornali, silenzio dei partiti, complotto. Sentite tutte, tranne le cavallette. E se il segnale fosse: "Lo volete fare il vostro lavoro in Parlamento"? #Referendum

frigeni luca@FrigeniL

Ha perso più votazioni Renzi che finali la Juventus. #Renzi #Referendum

BufalaNews@Labbufala

Referendum, Renzi: "Italia viva è al 17%".

la manina@La_manina__

Referendum: #affluenza sotto il 25%. Alla faccia di tutti quei gufi che davano Italia Viva al 2%!

Radio Nowhere@radionowher

I 449 milioni spesi per il #referendum ora che li paghino in parti uguali i parlamentari tutti.

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

matteo salvini al seggio per i referendum sulla giustizia

Non avete saputo legiferare su una materia così importante e avete preteso che 46 milioni di italiani decidessero al posto vostro su questioni estremamente tecniche. Capre maledette. #Referendum #REFERENDUMGIUSTIZIA

Soppressatira@Soppressatira

Hanno già dato la colpa al Reddito di Cittadinanza per l’assenteismo dei presidenti di seggio palermitani? {@Chancione} #palermo #referendum #affluenza #noquorum #referendumgiustizia

tweet sul flop del referendum sulla giustizia 1

Giuseppe Candela@GiusCandela

Il #Referendum ha talmente poco appeal che su La7 non c'è una Maratona Mentana. #referendumsullagiustizia

BufalaNews@Labbufala

Vista l'affluenza ai seggi, la maratona di Mentana sarà un semplice 5.000m. #Referendum #maratonamentana

giovanni mercadante ?@giuvannuzzo

referendum sulla giustizia 9

Incredibile: nonostante la quantità di tik tok e caroselli IG che ci illustravano il #Referendum2022 spiegato facile, non si è raggiunto il #quorum #referendumsullagiustizia #NoQuorum

Francesco Falciani#facciamorete@Checcogarage

Forse con questi #Referendum lo capiranno che hanno rotto i coglioni? Noi vogliamo il salario minimo, lo ius soli, la cannabis legale, il fine vita….voi siete proprio su un altro pianeta

giuseppe conte al seggio per il referendum sulla giustizia 2

TAFFO@taffoofficial

Il vero #Referendum sulla giustizia, sarebbe stato quello sul fine vita.

SILVIO BERLUSCONI PERDE UNA SCHEDA - REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA 2 licia ronzulli silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia silvio berlusconi voto per il referendum sulla giustizia 2 SILVIO BERLUSCONI PERDE UNA SCHEDA - REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA