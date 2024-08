“VOGLIAMO OCCUPARE LO SPAZIO CHE C’È TRA MELONI E SCHLEIN” – ANTONIO TAJANI RIBADISCE L’AMBIZIONE DI DIVENTARE IL PERNO DEI MODERATI (COME GLI HA CHIESTO PIER SILVIO BERLUSCONI): “IL MIO OBIETTIVO È CONTINUARE A VINCERE, E OCCUPARE GLI SPAZI CHE OGGI SONO LASCIATI LIBERI…” - "IL COMPITO DI FORZA ITALIA È DI ESSERE IL CENTRO DEL CENTRODESTA. SULLO IUS SCHOLAE NON DOBBIAMO COLLABORARE CON NESSUNO, ABBIAMO LE NOSTE IDEE E NE PARLIAMO PRIMA CON I NOSTRI ALLEATI

(ANSA) - "Ritengo che tutto che facciamo aiuti il centrodestra. Il mio obiettivo è continuare a vincere, e occupare gli spazi che oggi sono lasciati liberi, lo spazio che oggi c'è tra Giorgia Meloni e Elly Schlein.

Dico sempre la stessa cosa: Forza Italia deve occupare quello spazio, stiamo lavorando per occupare uno spazio politico che un centrodestra moderno non può lasciare ad altri". Lo ha detto il leader di Fi Antonio Tajani. "Questo però - ha aggiunto - non ha niente a che fare con la tenuta del Governo. Siamo sempre stati leali, non andremo mai al Governo ne' con il Partito Democratico, ne' con i Cinque Stelle".

"Il compito di Forza Italia - ha chiarito ancora Tajani - è di essere il centro del centrodestra". Su possibili intese in Parlamento riguardo al tema della cittadinanza, Tajani, rispondendo ad una domanda sullo ius scholae, ha detto: "noi non dobbiamo collaborare con nessuno, abbiamo le nostre idee, ne parliamo prima con i nostri alleati. Abbiamo una posizione completamente diversa da quella del Partito democratico, che vuole lo Ius soli, che noi non condividiamo assolutamente. Prima il Pd dica chiaramente che rinuncia a qualsiasi ipotesi di ius soli, altrimenti il dialogo è difficile. Certamente non possono pensare di utilizzare un tema che riguarda tutti gli italiani per fare polemica politica".

