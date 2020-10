“VOGLIO IL REGENERON PER TUTTI GRATIS. LA COLPA È DELLA CINA E PAGHERÀ UN GRANDE PREZZO” - DONALD TRUMP SPONSORIZZA SU TWITTER IL COCKTAIL DI ANTICORPI CON CUI È STATO CURATO DAL CORONAVIRUS: "MI SONO SENTITO BENE SUBITO, È INCREDIBILE" - LA CURA È ANCORA IN FASE SPERIMENTALE E LA SUA EFFICACIA NON È STATA DIMOSTRATA COMPLETAMENTE. ANCHE PERCHÉ IL PRESIDENTE USA HA PRESO PURE IL REMDESIVIR, MEDICINA CHE FUNZIONA DAVVERO CONTRO IL COVID (È STATO DIMOSTRATO)

Silvia Turin per www.corriere.it

Donald Trump ha annunciato in un video postato su Twitter che intende promuovere gratis per tutti gli americani il Regeneron, il trattamento sperimentale a base di anticorpi sintetici con cui è stato curato dal Covid-19. «Mi sono sentito bene subito, è incredibile come funzioni. Voglio per voi quello che ho avuto io e lo renderò gratis, non voglio che paghiate per una colpa non vostra, la colpa è della Cina e pagherà un grande prezzo», ha promesso il presidente, confidando nell’autorizzazione all’uso di emergenza.

I farmaci presi da Trump

Trump ha ricevuto in ospedale un cocktail antivirale sperimentale fatto da Regeneron attraverso un’esenzione per “uso compassionevole”. La sicurezza e l’efficacia del farmaco non sono state ancora dimostrate completamente. E non c’è modo per il presidente o per i suoi medici di sapere se sia stato proprio il Regeneron ad aver avuto da solo l’effetto benefico, anche perché Trump ha ricevuto anche il remdesivir che è uno dei pochissimi medicinali di cui scientificamente si sia dimostrata l’efficacia contro il coronavirus.

Il Regeneron (REGN-COV2), della Pharmaceuticals Inc., è un cocktail anticorpale sperimentale prodotto in laboratorio, che agisce attaccando il virus mentre è in circolo ed è indicato in una fase precoce della malattia.

Il Regeneron

Prodotto di biotecnologie, è uno dei candidati più promettenti per curare Covid-19 insieme ad un altro trattamento con anticorpi sviluppato da Eli Lilly. Nello studio clinico in fase 1 su 275 pazienti contagiati con il Covid-19, coloro che averano ricevuto la terapia sperimentale Regeneron nella fase iniziale dell’infezione avevano livelli di virus più bassi nel sangue rispetto ai pazienti che avevano ricevuto un placebo.

I loro sintomi si sono risolti in media da 6 a 8 giorni, rispetto ai 13 giorni di coloro che hanno ricevuto un placebo. Non solo: gli esperti stanno cercando di capire se REGN-COV2 potrebbe dimostrarsi utile nei pazienti più gravi (ospedalizzati) e se sia in grado di prevenire lo sviluppo dell’infezione in soggetti entrati a contatto con il virus.

In generale, l’obiettivo degli anticorpi ricreati in laboratorio è quello di indurre una risposta immunitaria efficace contro Sars-CoV-2 in persone che per vari motivi non possono produrla autonomamente.

Le autorizzazioni

Mercoledì Eli Lilly ha chiesto formalmente alla Food and Drug Administration Usa di consentire l’uso di emergenza del suo anticorpo sperimentale sulla base dei primi risultati che suggeriscono che riduca i sintomi.

L’agenzia dovrebbe rispondere entro poche settimane. Lilly afferma che potrebbe fornire fino a 1 milione di dosi della sua terapia nell’ultimo trimestre del 2020, con 100.000 dosi disponibili a ottobre. Regeneron conferma di aver chiesto l’autorizzazione di emergenza e ha detto mercoledì di avere dosi sufficienti per circa 50.000 pazienti e si aspetta che 300.000 siano disponibili entro i prossimi mesi. La società ha affermato che questa produzione anticipata consentirebbe la distribuzione del trattamento “immediatamente” se fosse autorizzato dalla FDA.

