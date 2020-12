ALTRO CHE ''FRANCO E CORDIALE'': L'INCONTRO RENZI-CONTE È STATO GLACIALE. MATTEUCCIO HA DATO TEMPO FINO AL 10 GENNAIO AL PREMIER PER ABBASSARE LE PENNE DELL’ARROGANZA. ALTRIMENTI, ITALIA VIVA ''TOGLIE IL DISTURBO'' PER FARE UN NUOVO GOVERNO SENZA GIUSEPPI - COSA È CAMBIATO NELLA TESTA DI DRAGHI, CHE ORA È PRONTO A FARE IL PREMIER SE GLI PRESENTANO UNA MAGGIORANZA BULGARA E BLINDATA? A BRUXELLES HANNO LETTO I NUMERI DELLA RIFORMA DEL MES SALVA-STATI. CONTE NON HA PIÙ UNA MAGGIORANZA. DAGLI AMBIENTI EUROPEI, SONO GIUNTE SOLLECITAZIONI FORTISSIME ALL'EX PRESIDENTE BCE. UN “GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE” È L'ULTIMA CHANCE PRIMA DELLA TROIKA...