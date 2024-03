11 mar 2024 08:09

“VOLETE UN'EUROPA ISLAMIZZATA O UN'EUROPA ANCORA EUROPEA?" - MARION MARÉCHAL, NIPOTE DI MARINE LE PEN E CAPOLISTA DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA FRANCESE “RECONQUÊTE” DI ERIC ZEMMOUR, SI È RIVOLTA AL COMIZIO PER L’APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE - PER IL PARTITO DI ZEMMOUR, DA POCO ENTRATO NEL GRUPPO ECR GUIDATO DA GIORGIA MELONI, I SONDAGGI SONO ALLARMANTI: L'ULTIMO LO DÀ AL 4,5%, AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO (IN FRANCIA E’ AL 5%)