20 ago 2020 11:47

“VOLEVO I TAMPONI PER I TURISTI MA TUTTI MI VENNERO CONTRO” – IL PRESIDENTE DELLA SARDEGNA CHRISTIAN SOLINAS: “SE IL GOVERNO AVESSE ACCOLTO IL MODELLO CHE AVEVO PROPOSTO MESI FA NON CI SAREBBE LA RECRUDESCENZA DEL VIRUS” – “I PRESUNTI CONTAGI IN DISCOTECA SONO UNA MINIMA PARTE RISPETTO AL COMPLESSO DEI POSITIVI: ABBIAMO UNA VENTINA DI CLANDESTINI ALGERINI CHE NON VENGONO RIMPATRIATI E SCAPPANO DAI CENTRI D'ACCOGLIENZA…"