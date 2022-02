DRAGHI IN MODALITA' "ME NE VADO!": "GARANTITE I VOTI, PERCHÉ COSÌ IL GOVERNO NON PUÒ ANDARE AVANTI. BISOGNA ESSERE REALISTI, NON IDEALISTI. IL GOVERNO FA LE COSE, IL PARLAMENTO LE PORTA AVANTI" - FURIOSO PER LA BOCCIATURA IN COMMISSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE, HA CHIESTO UN CHIARIMENTO SULLE “FALLE DELLA MAGGIORANZA” - LEGA E FORZA ITALIA HANNO VOTATO INSIEME ALLA MELONI CONTRO IL PARERE DELL'ESECUTIVO SUL LIMITE A MILLE EURO DEL CONTANTE - PRIMA DEL VERTICE, È SALITO AL QUIRINALE PER INCONTRARE MATTARELLA - DRAGHI HA URLATO CHE NON HA ALCUNA INTENZIONE DI RESTARE ALLA GUIDA DI UN GOVERNO ELETTORALE, DOVE OGNUNO FA A GARA A SVENTOLARE LE PROPRIE BANDIERINE, SENZA CURARSI DEL BENE DEL PAESE. E DEL FATTO CHE, SE TUTTO PRECIPITA E SI VA A VOTARE, L’ITALIA RISCHIA DI NON INCASSARE GLI AIUTI MILIARDARI DEL PNRR E I PEONES NON INTASCERANNO IL VITALIZIO...