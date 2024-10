“VOTATEMI E NON SARETE PIÙ CICCIOTTELLI” – LA PROMESSA ELETTORALE DI EDUARDO PAES, SINDACO DI RIO DE JANEIRO, IN BRASILE, CHE SI CANDIDA ALLA RIELEZIONE: SE SARÀ CONFERMATO, PERMETTERÀ AGLI AMBULATORI MEDICI DI PRESCRIVERE IL FARMACO ANTI-CICCIA OZEMPIC, GRATIS, PER TUTTI, APPROFITTANDO DELLA SCADENZA DEL BREVETTO, IL PROSSIMO ANNO – “LA PREOCCUPAZIONE È SANITARIA, NON ESTETICA. IO L’HO PRESO E HO TUTTI GLI ESAMI A POSTO. E NON HO RINUNCIATO NEMMENO ALLE MIE BIRRETTE…"

Irene Soave per il "Corriere della Sera"

Votereste un sindaco che vi offre la magrezza, senza nemmeno fare la dieta?

A Rio de Janeiro, promette il sindaco uscente Eduardo Paes, não vai ter mais gordinho : favola elettorale che suona quasi come una bossanova, e che significa «non ci saranno più cicciottelli».

Vasto programma. Anzi, smilzo. L’aggiunta che fa ancor più sognare: non servirà nemmeno rinunciare a una cerveijinha . Cioè a una birretta. Messa così, ci sono gli estremi per il plebiscito. Ma come fa? Se sarà rieletto, promette Eduardo Paes, gli ambulatori di medicina generale potranno prescrivere il generico dell’Ozempic, gratis, per tutti.

L’Ozempic è il farmaco per diabetici che da un paio di anni è prescritto in mezzo mondo, off label cioè fuori dalle indicazioni della scheda tecnica, per curare sovrappeso e obesità riducendo l’appetito e regolando il glucosio nel sangue.

È a base di semaglutide, un ormone brevettato nel 2012 da Novo Nordisk come agonista del recettore dell’ormone Glp-1, che stimola la secrezione di insulina. Ed è stato il farmaco-star degli ultimi due anni: uno studio dell’autorevole New England Medical Journal a fine 2022 comparava gli effetti del semaglutide sull’obesità resistente a quelli della chirurgia bariatrica, con cali ponderali fino al 15% in tempi brevi.

Così molti medici negli Stati Uniti e non solo hanno iniziato a prescriverlo anche a chi non è obeso, diabetico o pre-diabetico. E dal 2021, quando gli effetti sul peso del semaglutide sono stati studiati, le prescrizioni «off label» sono schizzate alle stelle.

[…] Per qualcuno è una pietra filosofale […]. Per altri è un patto col diavolo: ha parecchi effetti collaterali, dalla nausea al vomito alla depressione al mal di testa ai calcoli biliari, appena lo si smette si riprende a ingrassare, e soprattutto è costoso e secondo molti la priorità sulle scorte dovrebbero averla i diabetici.

Proprio il prezzo, 117 euro a pennetta in Italia, 900-1300 dollari al mese negli Stati Uniti, è stato finora tra i principali elementi che hanno impedito al mercato dei gordinhos di depredarne ulteriormente le già depredate scorte.

[…] Come fa il sindaco di Rio, a sua volta ex cicciottello, a promettere di distribuirlo gratis? «L’anno prossimo il brevetto sarà aperto, esisterà il generico e io lo farò prendere a tutta la rete pubblica di medicina generale», ha promesso in un’intervista. Lui stesso, racconta, ha perso trenta chili «prendendo tanto Ozempic».

E poi, anticipando la potenziale offesa agli elettori gordinhos , ha subito sottolineato: «La preoccupazione non è estetica, è sanitaria. L’altro giorno sono andato a fare un esame del sangue e li ho tutti a posto. Non ho nemmeno rinunciato alle mie birrette».

[…] Gli studi In realtà traballa anche un altro punto del programma: la promessa dell’Ozempic «per tutti». Non solo non ci sono ancora studi completi su cosa accade ai pazienti non diabetici, né sulle interazioni con molti farmaci. Ma dalla comunità scientifica si moltiplicano gli inviti alla cautela, e a non seguire una «moda» dietetica così alla leggera […]

