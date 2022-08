5 ago 2022 10:21

“I VOTI NON SI CONTANO, SI PESANO" - QUEL VOLPONE DI CLEMENTE MASTELLA FA LEZIONE DI “MANUALE CENCELLI” AI MESTIERANTI DELLA POLITICA: "UNO 0,5 PER CENTO DETERMINANTE IN UN COLLEGIO PESA PIÙ DI UN 2 PER CENTO SPALMATO SUL TERRITORIO NAZIONALE - I LEADER DI CENTROSINISTRA NON SONO DILETTANTI, SONO ESORDIENTI CHE È PEGGIO. IL SEGGIO PER ‘DIRITTO DI TRIBUNA’? MA LE PARE CHE DI MAIO PRESENTA IN POMPA MAGNA UNA LISTA CON IL SUO NOME E UN MINUTO DOPO SI FA CANDIDARE TRA I SICURI ELETTI DEL PD?”