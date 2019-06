“A VOTRE SANTÉ” – VIDEO: CONTE SI ESERCITA CON LA LINGUA FRANCESE PER RABBONIRE MACRON: I DUE SE LA SPASSANO (SI FA PER DIRE) SCOLANDOSI UNA BIRRA – IL VERTICE DI BRUXELLES RISCHIA DI PASSARE ALLA STORIA COME UN FALLIMENTO, MA PEPPINO, EMMANUEL, LA MERKEL E IL PREMIER DEL LUSSEMBURGO SI TRATTENGONO IN HOTEL – AL TAVOLO PURE CASALINO, CHE FISSA MOUNSIER ARROGANCE – LA STRATEGIA? SUPERARE L'ESTATE E TRATTARE CON LA NUOVA COMMISSIONE (MA QUANDO ARRIVA?)

GIUSEPPE CONTE E EMMANUEL MACRON SI SCOLANO UNA BIRRA A BRUXELLES

Marco Antonellis per Dagospia

ROCCO CASALINO SPIZZA EMMANUEL MACRON

Zero accordi al Consiglio europeo sulle nomine ai vertici della Ue. I 28 non hanno trovato uno straccio di maggioranza sui candidati che dovranno guidare le istituzioni nella prossima legislatura, a cominciare dalla presidenza della Commissione europea, ed hanno rinviato la decisione ad un vertice straordinario convocato per il 30 giugno.

GIUSEPPE CONTE BRINDA CON EMMANUEL MACRON

Nel frattempo, il Presidente francese Macron e il Premier italiano Conte se la spassano di fronte ad un buon boccale di birra. Beati loro. Certo, il rientro in patria per l'avvocato del popolo non sarà dei più semplici. Conte anche in queste ore, spiegano dall'entourage al seguito del Premier, ha ribadito ai due vicepremier di volere un mandato pieno per trattare con Bruxelles ma anche la necessità che tutti abbassino i toni evitando di attaccare le istituzioni comunitarie (ogni riferimento a Salvini non è affatto casuale).

ROCCO CASALINO AL TAVOLO CON CONTE, MACRON E MERKEL

L'obiettivo del Premier è di superare l'estate per trattare direttamente con la nuova Commissione che si insedierà a Bruxelles nei prossimi mesi, nella speranza che sia più malleabile di quella attuale. E che quella guidata da Juncker non faccia scherzi. Perchè se partisse la procedura d'infrazione difficilmente il Premier sarebbe in grado di evitare la crisi di governo.

ROCCO CASALINO AL TAVOLO CON CONTE, MACRON E MERKEL THERESA MAY GIUSEPPE CONTE