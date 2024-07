“IL VUOTO LASCIATO DA ANGELA MERKEL NON È STATO COLMATO”. E MENO MALE! – “LA STAMPA” VERGA UN ARTICOLONE NOSTALGICO SULLA EX CANCELLIERA TEDESCA, CHE PERÒ NEI SUOI 15 ANNI AL POTERE HA FATTO PIÙ DANNI DELLA GRANDINE. HA CONSEGNATO LE CHIAVI DELL’UE A PUTIN, REGALANDOGLI IL MONOPOLIO ENERGETICO CON I CORRIDOI NORD STREAM. HA FATTO AFFARI SPUDORATI CON LA CINA E HA AVALLATO L’AUSTERITÀ CHE HA DEVASTATO LA GRECIA. SENZA CONSIDERARE IL DATO INTERNO: NON HA PENSATO ALLA SUA EREDITÀ POLITICA, NÉ NEL PAESE, NÉ NEL PARTITO. E LA POLITICA DI BILANCIO RIGOROSA HA DI FATTO AZZERATO GLI INVESTIMENTI...

Estratto dell'articolo di Francesca Sforza per “la Stampa”

ANGELA MERKEL

Neanche nel giorno del suo settantesimo compleanno l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha interrotto il silenzio che ha scelto di tenere dal giorno della scadenza del suo mandato. I bene informati sostengono che sia un modo per aumentare l'attesa nei confronti della prossima autobiografia […]. E i maligni aggiungono che sia una clausola imposta dalla casa editrice Kiepenheur&Witsch […] per capitalizzare al massimo i ritorni economici dell'effetto-annuncio (il libro uscirà contemporaneamente in 30 paesi, in Italia per Rizzoli).

Se lei non ha parlato, tutti hanno parlato di lei. Il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier l'ha definita un «modello di democrazia»: «un compleanno particolare il suo - ha aggiunto - con i primi 35 anni vissuti all'ombra del muro di Berlino, e gli altri 35 nella tanto desiderata libertà».

ANGELA MERKEL VS TRUMP

Il cancelliere Olaf Scholz ha affidato i suoi auguri a un Tweet: «Angela Merkel ha avuto una carriera politica impressionante, iniziata furiosamente con la vittoria della democrazia nella Germania dell'Est e dell'unità tedesca, cosa che mi commuove molto ancora oggi. Ha lavorato instancabilmente per il paese. Buon compleanno!».

E la stampa tedesca si è sbizzarrita in paginate di ritratti, analisi politologiche e gallerie fotografiche dai tempi in cui Angela era una bambina dell'Est fino al celebre scatto in cui tiene testa a Trump durante un summit internazionale.

angela merkel vladimir putin

[…] Merkel è stata l'ultima leader contemporanea che portava dentro di sé lo Zeitgeist (spirito del tempo) della guerra fredda. Ragionava per blocchi: la Russia da una parte - non si contano le volte in cui ha espresso i suoi timori per il rischio di un suo isolamento, né gli sforzi per tenere vivo il dialogo - gli Stati Uniti dall'altra - non smetteva di ricordare il loro ruolo nella pacificazione dell'Europa, dal ponte aereo di Berlino alla ricostruzione postbellica e al radicamento nella NATO.

olaf scholz angela merkel

Oggi tutti limiti di quell'approccio sono diventati molto evidenti, anche se nessuno può dire che cosa sarebbe successo, sul fronte ucraino, nel caso in cui lei fosse rimasta cancelliera. Si tende a sottovalutare la sua capacità di mediazione in quell'area: durante i suoi sedici anni la Germania non è stata soltanto un interlocutore decisivo per i russi, ma anche un partner strategico per Polonia e Repubbliche baltiche, i loro diretti avversari, e zona di contenimento per la sempre orbaniana Ungheria.

Angela Merkel pappagalli 3

Quello che però si può dire è che cosa è successo alla Germania dopo di lei, e cioè un mezzo disastro. La responsabilità tuttavia non è solo dell'attuale leadership - fiacca quanto poche altre mai - ma un po' anche dell'incapacità di Merkel di lasciare una qualsiasi eredità politica, sia nel paese, sia nel partito.

L'unica volta che ci ha provato ha sbagliato, ed è stata la prima a riconoscerlo. La prescelta era Annegret Kramp-Karrenbauer, destinata guidare la Cdu dopo di lei. Una che per fare la spiritosa in occasione del Carnevale aveva pensato bene di fare la parodia di una donna delle pulizie, e che nel voto regionale della Turingia non si era resa conto che il suo partito si stava quasi per alleare con gli estremisti di destra dell'Afd.

angela merkel annegret kramp karrenbauer 1

Merkel non ci ha pensato un minuto a scaricarla - dopo averla fatta dimettere dalla presidenza Cdu con conseguente rinuncia a futuri sogni di gloria - mandandola a ingrossare la fila dei molti maggiorenti che negli anni erano stati prepensionati, neutralizzati o marginalizzati. «La cancelliera Dr. A. Merkel trascorrerà il suo 70° compleanno in privato», ha detto una portavoce all'agenzia Dpa.

angela merkel fotografata da herlinde koelbl nel 2008

Da quando si è ritirata dalla politica ha fatto sapere che non avrebbe preso più parte ad attività del suo partito e che si sarebbe dedicata soltanto ad "appuntamenti piacevoli". Un incontro con l'attuale capo della Cdu Friedrich Merz non è dunque in agenda.

