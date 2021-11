IL “WASHINGTON POST” HA GIA’ SEPOLTO BIDEN: “IL SUO FUTURO E’ INCERTO” - ANCHE SE QUELLO SCOREGGIONE DI “SLEEPY JOE” HA DETTO DI VOLERSI CANDIDARE A UN SECONDO MANDATO, A 79 ANNI SEMBRA GIA’ SPOMPO - PER LA SUCCESSIONE, IL QUOTIDIANO VEDE UNA CORSA A DUE TRA KAMALA HARRIS E PETE BUTTIGIEG - CON UNA POSSIBILE RICANDIDATURA DI DONALD TRUMP ALL'ORIZZONTE, I DEMOCRATICI NON VOGLIONO FARSI COGLIERE IMPREPARATI…

joe biden

(ANSA) - Kamala Harris e Pete Buttigieg sotto i riflettori. Di fronte all'incertezza del futuro politico del presidente Joe Biden, la vicepresidente e i ministro dei trasporti sembrano sempre più affermarsi come gli eredi, i due in corsa per la successione nel 2024 o nel 2028. Binde ha detto di volersi candidare per un secondo mandato ma, all'avvicinarsi dei suoi 79 anni, anche i suoi alleati più stretti iniziano ad avere dubbi sul fatto che lo farà, riporta il Washington Post.

Kamala Harris

Con una possibile ricandidatura di Donald Trump all'orizzonte, i democratici non vogliono farsi cogliere impreparati e hanno quindi già iniziato a valutare sotto la lente Harris e Buttigieg. I consensi della vicepresidenti sono bassi fra gli americani ma è anche vero, affermano alcuni osservatori, che a Harris sono stati affidati dossier particolarmente difficili come i diritti di voto e l'immigrazione e che, al momento, Biden non la sta aiutando.

Negli ultimi giorni Buttigieg è sceso in campo a sostegno dell'agenda economica del presidente, mostrando competenza e professionalità. Ma, secondo gli osservatori, quella su Buttigieg è più una scommessa di lungo raggio in quanto per gli americani non è ancora facile digerire un possibile presidente gay, sposato e che di recente ha adottato due gemelli.

Pete Buttigieg