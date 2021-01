“WHERE IS MARIO?” – DRAGHI RESTA NELL'OMBRA MA È ATTIVISSIMO: SI DIVIDE TRA LA SUA CASA A CITTÀ DELLA PIEVE E ROMA, DOVE PASSA MEDIAMENTE DUE GIORNI ALLA SETTIMANA. DAVANTI AL SUO UFFICIO DA EX GOVERNATORE DI BANKITALIA C’È LA FILA: INCONTRA GUALTIERI, SI CONSULTA CON AMATO, GIANNI LETTA, GIORGETTI E CHIAMA MACRON, LA MERKEL E LAGARDE – SECONDO GLI ULTIMI SPIFFERI HA DATO IL SUO ASSENSO A GUIDARE UN GOVERNO DELLA RICOSTRUZIONE CHE, COME FU PER CIAMPI, LO FAREBBE ARRIVARE AL QUIRINALE PASSANDO DA PALAZZO CHIGI

1 – SECONDO GLI ULTIMI SPIFFERI, DRAGHI AVREBBE DATO L'ASSENSO A GUIDARE UN GOVERNO DELLA RICOSTRUZIONE SOSTENUTO DA UNA FOLTISSIMA MAGGIORANZA PARLAMENTARE

2 – L'UMBRIA, I LIBRI DI ELLROY E GLI SCACCHI C'È LA FILA DI FRONTE AL FORTINO DI DRAGHI

Alessandro Barbera per “La Stampa”

La leggenda che aleggia su di lui è uno dei pochi lussi di cui si compiace. L'ultima suona così: poiché la fila per la successione al Quirinale è lunga, accetterà il metodo Ciampi passando prima da Palazzo Chigi. Come ogni leggenda, quelle su Mario Draghi sono la rappresentazione verosimile di fantasie popolari.

Ormai da vent' anni, a intervalli regolari, c'è chi lo immagina salvatore della patria. Lui da vent' anni offre sempre la stessa risposta: «Non fa per me». I convincimenti umani non sono inscalfibili, ma l'ex governatore della Banca centrale europea maneggia la politica con la prudenza di una pozione esplosiva. L'anno scorso Angela Merkel lo propose alla guida della Commissione europea e, immaginata la composizione del nuovo Parlamento di Strasburgo, declinò in poche ore con un no grazie.

L'ultima volta che incontrò i giornalisti a Francoforte, Draghi affidò il futuro alla moglie. «Chiedete a lei». È andata più o meno così. Fatti gli scatoloni nella casa tedesca, ha diviso le cose fra Roma e Città della Pieve, nella campagna umbra, dove passa gran parte del tempo. È lì che ha vissuto quasi tutto il 2020 con la prudenza dell'over settanta. È lì che vede i due figli e i nipoti, di recente diventati quattro.

L'8 aprile un incendio al secondo piano del casale lo costringe a lasciarla. Sono le ore in cui l'Europa cerca l'accordo per affrontare l'emergenza Covid e rischia di andare in pezzi. Qualcuno pensa ad un attentato, altri ad una brutta coincidenza. È una trave del tetto surriscaldata dal camino difettoso.

A inizio settembre nei palazzi romani si sparge la voce di un problema di salute. Draghi rassicura a modo suo: apre di persona il Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, pochi giorni dopo appare in un video del congresso dei cardiologi europei con un noto medico del Gemelli, Filippo Crea. Il dialogo, una decina di minuti, si riassume in un messaggio: alzate la spesa per la sanità pubblica.

Draghi oggi trascorre nella Capitale mediamente un paio di giorni la settimana. È in quei momenti che concentra gli appuntamenti di lavoro, gestiti da due fidatissime collaboratrici. Concentra l'agenda in ventiquattro, massimo trentasei ore. Vede tutti nell'ufficio da ex governatore a via Nazionale, a meno che non si tratti di personalità istituzionali.

Ogni tanto incontra Roberto Gualtieri, di recente ha voluto conoscere Luigi di Maio («ho avuto un'ottima impressione di lui», la battuta involontaria del ministro). Si consulta con Giuliano Amato, Gianni Letta, cerca di capire cosa accade dentro la Lega con Giancarlo Giorgetti. Chiama e consiglia Christine Lagarde, Angela Merkel, Emmanuel Macron.

Partecipa a seminari on line dallo studio in Umbria con amici economisti e banchieri. Il suo mestiere è quello dell'ex, fa proseliti e dice la sua senza correre il rischio di creare imbarazzi. L'unico incarico che ricopre è alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Un consigliere cresciuto fra i gesuiti per il Papa dei gesuiti.

Draghi aveva ed ha una concezione maniacale della privacy. Nessuno conosceva la posizione esatta della sua casa in campagna finché non capitò all'allora premier Matteo Renzi di atterrare con l'elicottero nel vicino campo sportivo per incontrarlo. Guida spesso l'utilitaria bianca della moglie.

Gli capitava di farlo anche da governatore, sfuggendo alle regole rigide della sicurezza. Prima della pandemia usciva spesso per trattorie, sedendo rigorosamente con le spalle alla sala. Usa il cellulare come tutti ma non lo ama, mentre ha sempre fra le mani un iPad. Quando era l'uomo più potente d'Europa lo usava per controllare i mercati e il cambio dell'euro, l'ossessione dei banchieri centrali.

Durante i lunghi viaggi in aereo è facile vederlo impegnato in una partita a scacchi o a solitario. Di recente ha letto "The Germans" di Gordon Craig e "Perfidia" di James Ellroy. Si sforza di farlo in lingua, e per lo slang di Ellroy si è affidato al traduttore di Kindle.

L'uomo è lusingato dall'essere candidato a tutto, ma sa essere sprezzante con chi usa il suo nome, una telefonata o un incontro per secondi fini. Capitò ad aprile con la falsa agenzia circolata sugli account whatsapp di molti giornalisti. La fake news (qui l'aggettivo è appropriato, l'Ansa fece una denuncia contro ignoti alla polizia postale) lo voleva candidato alla guida di una «task force per la ricostruzione».

L'inglorioso destino del piano Colao prova che Draghi ha la capacità di divincolarsi da avventure fallimentari e perdite di tempo. «Where is Mario?» è la domanda che si sentiva risuonare nei momenti più cerimoniosi dei vertici internazionali. «Where is Mario?» gridò un collega alla photo opportunity degli sherpa del G7 dopo l'accordo sulla ristrutturazione del debito russo con Michail Gorbaciov. Presente e attivo quando vede lo spazio per incidere, plasticamente assente quando non c'è. Chi lo conosce scommette farà così anche in futuro.

