“YES SHE CAN” – ALLA CONVENTION DEMOCRATICA DI CHICAGO SALGONO SUL PALCO BARACK E MICHELLE OBAMA PER INCORONARE KAMALA HARRIS – L’EX PRESIDENTE RIADATTA IL SUO STORICO SLOGAN “YES WE CAN” E ELOGIA BIDEN (DA LUI SCARICATO): “HA DIFESO LA DEMOCRAZIA IN UN MOMENTO DI GRANDE PERICOLO” – MICHELLE ATTACCA TRUMP: "CHI GLIELO DICE CHE IL LAVORO CHE VUOLE ADESSO È UN LAVORO DA NERI" – I 500 DELEGATI HANNO NOMINATO UFFICIALMENTE KAMALA CANDIDATA ALLA PRESIDENZA – LA CAMPAGNA DELLA VICEPRESIDENTE HA RACCOLTO MEZZO MILIARDO DI DOLLARI DA QUANDO SLEEPY JOE HA ABBANDONATO LA CORSA – VIDEO

Tonight, I’m speaking at the @DemConvention about why @KamalaHarris and @Tim_Walz are the leaders our country needs right now. Tune in: https://t.co/Py5EMx43f5 — Barack Obama (@BarackObama) August 21, 2024

KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO

HARRIS SIMBOLICAMENTE NOMINATA CANDIDATA DAI DELEGATI DEM +RPT+

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Kamala Harris è stata nominata la candidata democratica alla presidenza dai 5.000 delegati alla convention di Chicago. Ogni Stato ha espresso il suo voto i una cerimonia più che altro scenografica e simbolica poiché la vice presidente è stata nominata due settimane fa. Il roll call, così viene chiamato ha comunque elettrizzato lo United Center.

CAMPAGNA HARRIS HA RACCOLTO 500 MLN DOLLARI DAL RITIRO DI BIDEN

(ANSA) - La campagna di Harris ha raccolto quasi mezzo miliardo di dollari da quando il presidente Joe Biden ha abbandonato la corsa alla Casa Bianca il mese scorso. Lo riferiscono fonti informate alla Nbc. I democratici si aspettano che la cifra salga fino a circa 600 milioni di dollari entro la fine di agosto, ha detto una delle fonti.

barack e michelle obama convention democratica a chicago 2

(ANSA) Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto, 'yes we can' e lo ha dedicato a Kamala Harris. "Yes she can", ha detto alla convention democratica di Chicago scatenando la folla che ha cominciato a ripetere le iconiche parole.

(ANSA) - "Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle". Lo ha detto Barack Obama alla convention dei democratici a Chicago. E quando la folla ha risposto con i "buuu" l'ex presidente ha replicato: "Non fate buuu, votate"!. "Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di caos, abbiamo visto già quel film e sappiamo che il sequel di solito è peggio", ha incalzato. "Siamo pronti per la presidente Kamala Harris", ha detto Obama.

barack obama convention democratica a chicago

OBAMA, 'BIDEN HA DIFESO LA DEMOCRAZIA QUANDO ERA IN PERICOLO'

(ANSA) - "La mia scelta migliore quando sono stato eletto presidente è stato scegliere Joe Biden come vice". Lo ha detto Barack Obama alla convention di Chicago elogiando il presidente per la sua "empatia e la sua moralità". '"La storia ricorderà Biden come un presidente che ha difeso la democrazia in un momento di grande pericolo", ha detto ancora. (ANSA).

BARACK OBAMA, 'MI SENTO PIENO DI SPERANZA'

ANSA) - CHICAGO, 20 AGO - "Mi sento pieno di speranza". Lo ha detto Barack Obama alla convention di Chicago travolto dai "we love you" della folla. "Questa convention porta fortuna ai ragazzini con i nomi strani", ha aggiunto ricordando la frase che disse alla sua prima kermesse democratica di Boston nel 2004. (

barack e michelle obama convention democratica a chicago

MICHELLE ATTACCA TRUMP, 'IL LAVORO CHE VUOLE È UN DA NERI'

(ANSA) - Michelle Obama attacca Donald Trump e la sua frase razzista sui "lavori per neri". "Chi glielo dice che il lavoro che che vuole adesso è un lavoro da neri", ha detto l'ex First Lady. Michelle ha poi rivolto un altro attacco al tycoon e alle sue insinuazioni secondo cui Kamala Harris e altri democratici "non sono veri americani". "Nessuno ha il monopolio su cosa significhi essere americano, nessuno", ha incalzato. "Far sentire le persone piccole non è da presidenti".

(ANSA) - CHICAGO, 20 AGO - "Kamala Harris, la mia ragazza, è più che pronta a diventare presidente. E' la più qualificata ed è quella che ha più diginità". Lo ha detto Michelle Obama alla convention dei democratici a Chicago.

barack e michelle obama convention democratica a chicago 1

MICHELLE RICORDA LA MADRE, MI HA MOSTRATO POTERE DELLA MIA VOCE

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Michelle Obama ricorda la madre morta di recente sul palco della convention di Chicago. "Lei mi ha insegnato il potere della mia voce, lei è stata il mio compasso morale", ha detto l'ex First Lady. "Credeve che tutti i bambini fossero uguali e avessero le stesse opportunità", ha sottolineato.

(ANSA) - "Qualcosa di magico sta accadendo non solo in questo stadio ma fuori da qui". Lo ha detto Michelle Obama alla convention di Chicago dove è stata accolta da un'ovazione. "La speranza sta tornando", ha detto l'ex First Lady.

