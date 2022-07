“GLI ZOMBIE CI HANNO CONTAGIATO” – BEPPE GRILLO BLINDA IL DOPPIO MANDATO CON UN POST SUL BLOG E BOLLA COME “ZOMBIE” I “TRADITORI”: “ALCUNI DI NOI SONO CADUTI, MOLTI SONO STATI CONTAGIATI. SIAMO QUI PER COMBATTERE, NON PER RESTARE, E QUESTA NOSTRA DIVERSITÀ È SPIAZZANTE PER GLI ZOMBIE. COMPIANGIAMO CHI DI NOI È CADUTO E NON HA RESISTITO AL CONTAGIO…”

Da www.corriere.it

beppe grillo

Dopo aver ribadito con forza il no alla deroga per il tetto dei due mandati, riportando il Movimento all’anno zero e falciando di colpo la carriera politica di tutti i big 5 Stelle, Beppe Grillo torna con un post sul suo blog: «Non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare, ma è certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole. Sapevamo fin dall’inizio di dover combattere contro zombie che avrebbero fatto di tutto per sconfiggerci o, ancor peggio, contagiarci.

il post di beppe grillo

E così è stato: alcuni di noi sono caduti, molti sono stati contagiati — scrive riferendosi molto probabilmente ai fuoriusciti con la scissione di Luigi Di Maio e ha chi ha contestato la regola del doppio mandato , tra i capisaldi del M5S — . Ma siamo ancora qui, e alla fine vinceremo, perché abbiamo la forza della nostra precarietà: siamo qui per combattere, non per restare, e questa nostra diversità è spiazzante per gli zombie».

giuseppe conte beppe grillo

Il terremoto che ha colpito i 5 Stelle non fa vacillare il garante e fondatore del Movimento, che nel post intitolato «l’Italia si desti» e accompagnato da una foto minacciosa di zombie scrive: «Compiangiamo chi di noi è caduto e non ha resistito al contagio. Ma soprattutto ringraziamo chi di noi ha combattuto e combatte ancora. Per alcuni è il tempo di farlo con la forza della precarietà, perché solo così potremo vincere contro gli zombie, di cui Roma è schiava. Onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino! Stringiamoci a coorte! L’Italia ci sta chiamando».

