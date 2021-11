LA LEGA CE L'HA MOSCIO - SALVINI CONVOCA UN CONSIGLIO FEDERALE PER RIBADIRE LA SUA LINEA POLITICA E ANDARE ALLO SCONTRO CON GIORGETTI: UNO BACIA LA PANTOFOLA A BOLSONARO, L'ALTRO SOGNA LA LEGA NEL PPE - NONOSTANTE I CHIARIMENTI, TRA I DUE C'E' MARETTA E I SALVINIANI SBOTTANO: "MA PERCHÉ GIORGETTI CERTE COSE NON LE DICE MAI NEGLI INCONTRI DI PARTITO?" - CLAUDIO BORGHI: "OGNI TANTO BISOGNEREBBE USARE GLI ARGOMENTI CHE FACEVA VALERE BUD SPENCER: I CAZZOTTI. È L'UNICO MODO PER SCHIODARE LA PALUDE…"

1 - E NELLA LEGA È RESA DEI CONTI IL LEADER CONVOCA I DIRIGENTI

Estratto dell'articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

Uno va a rendere omaggio a Bolsonaro e l'altro continua a vedere la Lega nel Ppe. Uno strizza l'occhio a Berlusconi che sogna il Quirinale e l'altro per il Colle rilancia Draghi. […]

Ma come fanno a stare insieme Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti? […] Già alla vigilia delle amministrative, i rappresentanti delle due anime della Lega erano entrati in conflitto: […] con Giorgetti, che […] aveva scaricato i candidati sindaci di Roma e Milano.

Ora Salvini […] il copione si ripete […] e convoca per domani un consiglio federale, per ribadire la sua linea e verificare se coincide con quella degli altri dirigenti. […] diversi parlamentari vicini a Salvini […] manifestano «stupore, irritazione e anche rabbia» per le parole del ministro dello Sviluppo Economico. Dopo le elezioni, infatti, c'era stato un chiarimento, […] con i duellanti e il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga […]: Salvini si prendeva il ruolo di interlocutore diretto di Draghi (erano i giorni del no leghista alla delega fiscale) ma si impegnava ad abbandonare una linea troppo vicina a No Vax.

[…] «Ma perché Giorgetti queste cose non le dice mai negli incontri di partito?», si chiedono gli uomini più vicini a Salvini, rammentando come sia nel consiglio federale di inizio settembre che nella riunione dei parlamentari di 15 giorni fa nessuno abbia contestato la linea del segretario.

[…] il consiglio federale di domani assume […] il significato di un redde rationem: occorre puntellare la linea sul Quirinale e riaffermare il posizionamento nel panorama europeo. […]

C'è una strategia, sconosciuta in via Bellerio, per favorire il trasloco di Draghi sul Colle più alto? Sulla collocazione fra i sovranisti, Salvini continua invece a non avere dubbi: e anzi sta accelerando per giungere in tempi brevi a un nuovo gruppo della Destra al parlamento europeo che comprenda esponenti del Partito popolare, dei Conservatori e anche di Identità e democrazia, con l'uscita […] dei tedeschi di Alternative fur Deutschland. Un'iniziativa che va in direzione opposta agli auspici di Giorgetti. E che, soprattutto, allontana la Lega dalla rotta del governo. […]

2 - BORGHI "IO STO CON BUD CONTRO LA PALUDE POLITICA SERVONO I CAZZOTTI"

Estratto dell'articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

[…] Giancarlo Giorgetti ha detto a Bruno Vespa che Matteo Salvini è soltanto un campione d'incassi nei film western.

«Infatti Lo chiamavano Trinità io lo guardo e riguardo con mio figlio e ci divertiamo ogni volta un mondo. […]».

Giorgetti però vorrebbe che Salvini facesse finalmente un salto di qualità, per recitare in un film drammatico candidato agli Oscar

«Mah, io diffido di tutti questi cliché internazionali, sempre a inseguire il politically correct».

[…] Per Giorgetti è difficile mettere insieme Spencer con Streep.

«Io penso che ogni tanto bisognerebbe usare gli argomenti che faceva valere Bud».

I cazzotti?

«Sì, quelli!».

Vorrebbe usare i pugni?

«Ma simpaticamente, si capisce, col sorriso, proprio come faceva lui». E perché? «Ma perché è l'unico modo per schiodare la palude». […]

