LEGA CONTRO LEGA – IL VICEMINISTRO DEI TRASPORTI, EDOARDO RIXI, FINGE SODDISFAZIONE PER LA MANOVRA, MA TRA LE RIGHE RIFILA UN CEFFONE AL MINISTRO E COLLEGA DI PARTITO, GIANCARLO GIORGETTI: “I TAGLI? IL PRINCIPIO È QUELLO DI SEPARARE LA SPESA PRODUTTIVA DA QUELLA CHE NON LO È, PER ME SACROSANTO. MA È VERO ANCHE CHE IL MINISTERO DEI TRASPORTI FA FATICA A SUBIRE TAGLI LINEARI. ABBIAMO BISOGNO DI AVERE UNA LEVA ECONOMICA”

[…] Edoardo Rixi è il viceministro dei Trasporti leghista. E della manovra è soddisfatto: «Magari non ci saranno grandi voli pindarici, ma non aumenta la pressione fiscale. Anzi, in qualche aspetto può alleggerirsi».

Sugli extraprofitti bancari non ci saranno interventi?

«Chiediamo un contributo a banche e assicurazioni per investire i soldi in sanità pubblica, in un momento in cui le regioni sono in difficoltà».

Quali saranno i tagli per il suo ministero, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti?

«Il principio è quello di separare la spesa produttiva da quella che non lo è, per me sacrosanto. Ma è vero anche che il Mit è un ministero che strutturalmente fa fatica a subire tagli lineari. Abbiamo bisogno di avere una leva economica, stiamo affrontando il problema dei disagi e dei ritardi sulla rete ferroviaria».

Insomma, neppure un’ipotesi di limatura?

«Stiamo aspettando la ripartizione dell’Ets, la tassa europea sulle emissioni che ci consentirebbe di pesare meno sulla partita corrente. Si tratta all’incirca di 200 milioni, ma la ripartizione penso arriverà all’inizio del 2025».

Che cosa apprezza della manovra in arrivo?

«Sono favorevole al fatto che emergano le case fantasma. E del fatto che chi ha migliorato i suoi immobili grazie al superbonus ne aggiorni i valori. Sono anche soddisfatto del fatto che, nonostante quello che abbiamo sentito dalle opposizioni, la manovra sarà equilibrata.

Un documento vissuto sempre con un pathos esagerato da parte delle opposizioni, ma oggi il Mef è nelle mani di una persona che sa tenere il timone. Anche se quest’anno c’è un problema in più».

Quale?

«La campagna elettorale nelle regioni, inclusa la mia Liguria. Fosse per me, la finestra elettorale d’autunno la abolirei. Mentre si lavora alla finanziaria rappresenta una turbativa quando servirebbe una visione più ampia».

Preoccupato per l’esito?

«Ma no. Vinciamo. E se non vinciamo, significa che noi liguri abbiamo bisogno di un tso di massa. Gli avversari parlano di decrescita felice, […] sono contro tutte le opere in un territorio che ne ha letteralmente fame per rompere l’isolamento. Mi pare che l’unico argomento di Orlando sia quello di dire che lui a livello nazionale conta più di Marco Bucci e di “due o tre Rixi di scorta”. Mah...».

Parlamentari e ministri leghisti saranno a Palermo in solidarietà a Salvini sotto processo. Lei ci sarà?

«No, purtroppo, a causa della campagna elettorale. Ma penso che la solidarietà al vice premier Salvini sia doverosa: questo è un processo politico voluto in particolare dal M5S per fargli pagare la fine del primo governo Conte». […]

