Crisi, Conte si è dimesso

(LaPresse) - "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. Il Presidente della Repubblica "ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti".

Crisi, domani consultazioni al Quirinale a partire dalle 16 (LaPresse) - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, avvierà le consultazioni domani, mercoledì 21 agosto, alle ore 16.00. Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’Ufficio Stampa.

CONTE, NO A GIRAVOLTE. "MI ASSUMO IO CORAGGIO CHE MANCA A SALVINI". IL PREMIER SI DIMETTE E VA DA MATTARELLA

La mozione di sfiducia ritirata da parte della Lega? "Se amiamo le istituzioni abbiamo il dovere della trasparenza. Dobbiamo essere d'accordo su un punto che non possiamo affidarci ad espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere. Sono molto lineare". Così il premier Giuseppe Conte, parlando al Senato. "Se c'è mancanza di coraggio me l'assumo io di fronte al Paese che ci riguarda e prendo atto che il leader della Lega che ha stentato nella leale collaborazione manca nel coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti", osserva Conte.

Crisi, Lega ritira la mozione di sfiducia a Conte

(LaPresse) - La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. E' quanto si apprende da fonti della Lega.

Crisi, M5S: Ritirata mozione Lega? Magico Salvini, altro cambiamento

(LaPresse) - "Ecco cosa ha fatto Salvini: una vera porcata ai danni degli italiani. Salvini vuole andare al governo, ma invece c'era già. Per fare cosa? Tornare a governare, ma con chi? Con Berlusconi". Così Paola Taverna, senatrice M5S, attacca il senatore leghista Matteo Salvini, tornato in Aula dopo una pausa al Viminale.

La #Lega ritira la mozione di sfiducia su ordine di @matteosalvinimi Non perché il capo ha deciso di andare avanti (@GiuseppeConteIT e @luigidimaio hanno già chiuso le porte). Ma perché la responsabilità della #CrisiDiGoverno deve ricadere per intero sui suoi ex alleati — Carmelo Lopapa (@CarmeloLopapa) August 20, 2019

Durante l'intervento di Taverna è emerso che il Carroccio ha ritirato la mozione do Sfiducia verso Conte "Magico, un altro cambiamento: grande Salvini", la reazione ironica e irridente della senatrice M5s.

Crisi, fonti Lega: Controsenso mozione con apertura su riforme

(LaPresse) - Era un controsenso mantenere la mozione di sfiducia a Conte avendo aperto alla possibilità di continuare il percorso delle riforme, avendo peraltro il premier già annunciato le sue dimissioni rendendo la mozione stessa superflua. E' quanto spiegano fonti della Lega motivando il ritiro della mozione di sfiducia.

