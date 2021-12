LA LEGA SI METTE DI TRAVERSO SUL SUPER GREEN PASS AI LAVORATORI - DURANTE LA RIUNIONE DELLA CABINA DI REGIA GIANCARLO GIORGETTI SI È IMPUNTATO. IL NUMERO DUE DEL CARROCCIO HA SOTTOLINEATO LA NECESSITÀ DI PORTARE AVANTI, DI PARI PASSO, UNA PRESA DI RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER EVENTUALI CONSEGUENZE DA VACCINO…

GIANCARLO GIORGETTI E MARIO DRAGHI

(ANSA) - Dubbi della Lega sull'obbligo di Super green pass a tutti i lavoratori: secondo quanto si apprende la misura alla fine non sarebbe passata in cabina di regia.

Nel corso della riunione il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe sottolineato la necessità in caso di portare avanti, di pari passo anche una presa di responsabilità da parte dello Stato: se si volesse estendere l'obbligo del super pass ai luoghi di lavoro che di fatto diventerebbe un "obbligo vaccinale" per i lavoratori, il ragionamento, lo Stato dovrebbe assumersi la responsabilità per eventuali conseguenze da vaccino ed elencare i "fragili" esenti dall'obbligo.

