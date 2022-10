DALLA LEGA SOLO ROGNE PER LA MELONI! "DON ABBONDIO" GIORGETTI DICE CHE SALVINI E’ CANDIDATO NATURALE AL VIMINALE. IL CARROCCIO INDICA UNA LISTA DI MINISTERI A CUI È INTERESSATO (IL VIMINALE, LE INFRASTRUTTURE, L'AGRICOLTURA, LA GIUSTIZIA, IL LAVORO E GLI AFFARI REGIONALI). IL FILODRAGHIANO LUCA ZAIA CHIEDE LA RICONFERMA DEI MINISTRI USCENTI MA SOPRATTUTTO RILANCIA SULL’AUTONOMIA (CHE FRATELLI D’ITALIA VEDE COME IL FUMO NEGLI OCCHI)

Stefano Baldolini e Valeria Forgione per repubblica.it

SALVINI MELONI BY OSHO

Il Consiglio federale della Lega conferma il pieno mandato a Matteo Salvini a trattare con gli alleati. Il Carroccio non dà nomi ma indica una lista di ministeri a cui è interessato. Tra questi ci sono il ministero dell'Interno, le Infrastrutture, l'Agricoltura, la Giustizia, il Lavoro, e gli Affari regionali o Riforme per l'autonomia.

Tra le richieste, quella di chiudere la stagione dei tecnici. Giancarlo Giorgetti: "Salvini candidato naturale al Viminale". Luca Zaia chiede la riconferma dei ministri uscenti. Il leader leghista ha aperto l'assise alla Camera mostrando la prima pagina di Repubblica che titolava "Sotto assedio".

MELONI SALVINI 45

"C’è un brutto clima. Basta una testa calda…", ha commentato Salvini. Giorgia Meloni chiede a tutti di "concorrere per l'interesse nazionale". Gli incontri alla Camera vanno avanti (oggi la premier in pectore ha visto il ministro Cingolani). Il Pd è in pressing su Enrico Letta: "Guidi la fase costituente, identità prima del nome". Beppe Fioroni esterna deluso: "Non abbiamo chiuso Margherita e Ds per fare i gregari di Conte". E Carlo Calenda scrive una lettera ai dem, pubblicata da Repubblica: "Cari amici, scegliete tra i riformismo e il populismo dei 5S". Intanto Mario Draghi rompe il silenzio: "Pnrr non è il piano di un governo, ma di tutta l'Italia, politica collabori".

