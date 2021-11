18 nov 2021 13:44

LA LEGGE SECONDO SAVIANO - LO SCRITTORE DA FLORIS SPIEGA PERCHÉ HA DEFINITO MELONI E SALVINI "BASTARDI": "NON LO RITENGO UN INSULTO, MA UNA FEROCE CRITICA POLITICA. AVEVO VISTO IL VIDEO DI UNA MADRE CHE PERDE IL BAMBINO MENTRE LA STANNO SALVANDO DURANTE UN NAUFRAGIO. COM’È POSSIBILE, COME FA LA MELONI, PARLARE DI "AFFONDARE LE NAVI PIRATA"?...” - MA SE SALVINI LO AVESSE CHIAMATO "BASTARDO" COME AVREBBE REAGITO SAVIANO? AVREBBE GRIDATO AL "LINGUAGGIO D'ODIO"...