LA LEGGENDA DI ZELDIN – TRUMP HA NOMINATO IL NEGAZIONISTA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LEE ZELDIN, COME CAPO DELL’AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, “EPA” – IL TYCOON HA DETTO CHE ZELDIN “GARANTIRÀ UNA GIUSTA E RAPIDA DEREGOLAMENTAZIONE, MANTENENDO I PIÙ ALTI STANDARD SULL’AMBIENTE”. L’OBIETTIVO È AFFOSSARE TUTTI GLI ACCORDI SUL CLIMA, A PARTIRE DA QUELLO DI PARIGI (DA CUI GLI USA SI ERANO CHIAMATI FUORI NEL PRIMO MANDATO DI TRUMP)

(AGI) - Un negazionista del cambiamento climatico e' stato chiamato da Donald Trump a guidare l'Epa, l'agenzia per la protezione dell'ambiente. E' Lee Zeldin, 44 anni, ex riservista ed ex rappresentante della Camera per New York.

Nel presentarlo, Trump ha detto di lui che ha un "forte background" e "garantira' una giusta e rapida deregolamentazione", "mantenendo i piu' alti standard sull'ambiente, inclusa aria e acqua piu' pulite".

Zeldin, che ha fatto parte del Congresso dal 2015 al 2023, ha ringraziato Trump e promesso di "riportare il dominio dell'energia degli Stati Uniti, rivitalizzare l'industria dell'auto e fare degli Stati Uniti il leader globale dell'intelligenza artificiale".

Zeldin, che aveva tentato senza successo l'elezione a governatore degli Stati Uniti, in passato si e' schierato a favore del ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima, ha votato contro una serie di leggi in difesa dell'ambiente e non ha messo il cambiamento climatico tra le sei priorita' della sua campagna da governatore. Zeldin ha invece piu' volte invocato la deregolamentazione delle trivellazioni e lo sviluppo di infrastrutture per il trasporto di gas naturale, qualcosa che gli ambientalisti locali dello Stato di New York hanno cercato piu' volte di bloccare.

