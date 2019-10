QUANDO LA NAVE AFFONDA, “GIUSEPPI” SCAPPA - CONTE VA IN UMBRIA A FAR FINTA DI SOSTENERE IL CANDIDATO DI M5S E PD ALLE REGIONALI. A FAR FINTA PERCHÉ HA PUBBLICATO SU FACEBOOK DUE POST IN CUI NON C’È NESSUN RIFERIMENTO ALLE PROSSIME ELEZIONI - E HA DETTO “GIUSEPPI”? CHE LUI NON PUÒ FARE ENDORSEMENT PUBBLICI PERCHÉ È UN UOMO DELLE ISTITUZIONI… - SARA’ CHE HA ANNUSATO LA SCONFITTA E NON VUOLE METTERCI LA FACCIA? - VIDEO