21 mag 2019 10:59

LERNER: ''CARO DAGO, INSISTETE SULLA MIA LISTA DI PROSCRIZIONE SU DEL DEBBIO COME JULIUS EVOLA. ECCOLA QUI, COSÌ NON CONTINUANO A RIFERIRLA CON PAROLE FARLOCCHE - A RAI3 COLLABORO DA ANNI, NON SONO STATO RECLUTATO ADESSO, E 'L'APPRODO' NON SARÀ UN TALK'' - MA COLLABORARE DA ANNI NON VUOL DIRE ESSERE UNA ''RISORSA INTERNA'' SECONDO LA DISTINZIONE CHE HA SCELTO SALINI PER TENERE FUORI LE SCELTE DELLA DE SANTIS (MENTRE QUELLE DI COLETTA NON VENGONO MAI MESSE IN DISCUSSIONE)