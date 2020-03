LET’S TWEET AGAIN, QUARANTENA EDITION – “IN 20 GIORNI SIAMO PASSATI DA #ABBRACCIAUNCINESE A MILITARIZZARE UNA NAZIONE. METTERE IN QUARANTENA CHI TORNAVA DALLA CINA ERA RAZZISMO, IMPEDIRE AGLI ITALIANI DI USCIRE DI CASA NO” – FELTRI: “PER FORTUNA ERA POCO PIÙ DI UN’INFLUENZA” – SELVAGGIA: “QUELLI CHE STANNO VIVENDO IN UN MONDO DAVVERO DISTOPICO ALLA FINE SONO QUELLI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO”

Sandro Piccinini@RealPiccinini

giuseppe conte

La corsa ai supermercati è folle e insensata. Ma il Governo dovrebbe chiedersi il perché. Possibile che migliaia di persone siano così imbecilli? Non ci sarà stato anche qualche errore di comunicazione? “Restate a casa” non vuol dire “vietato uscire per fare la spesa...”

?arën@fallingforhar

Conte: Lombardia ufficialmente zona rossa, per favore rimanete a casa. Italiani: scappano dalla Lombardia.

Conte: Italia completamente rossa, siete obbligati a rimanere a casa.

Italiani: svaligiano supermercati. Avanti con la prossima mossa.

sergio mattarella

LALLERO@see_lallero

Tg1, Tg2, Tg5, TgLa7

Maurizio Belpietro@BelpietroTweet

La situazione che viviamo non ha precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Anche Chernobyl e Fukushima impallidiscono di fronte agli effetti devastanti dell'epidemia. In questi casi se ne esce con una guida risoluta e forte. Noi invece abbiamo Giuseppi.

LeMetaMorizzate@meta_moro

Conte: "State a casa. Divieto di assembramenti. Italia tutta zona rossa fino al 3 Aprile" Italiani alle 23.30:

fila al supermercato per il coronavirus

Lucia Borgonzoni@BorgonzoniPres

Effetto Conte...forse andrebbero spiegate meglio le cose alla gente e non con un comunicato DOPO la conferenza stampa, quando ormai i supermercati sono presi d'assalto. SI POTRÀ USCIRE PER FARE LA SPESA E CERTAMENTE NON MANCHERANNO LE SCORTE NEI SUPERMERCATI

Rachele & Viceversa@racheart86

Conte, Mattarella e tutti gli italiani che vedono le immagini dei furboni che sono in fila ai supermercati invece di rimanere a casa : #restiamoacasa #ItaliaZonaRossa #coronavirusitalia

giuseppe conte a reti unificate 2

RadioSavana@RadioSavana

#CoronaVirus, #Conte risponde a #Salvini: "Chiudere Schengen? Vogliamo l'Italia come un lazzaretto?" Era il 23 febbraio. Governo di incapaci.

fila al supermercato per il coronavirus 2

Il Serpe loco™@sempreciro

Mi sono perso la parte del messaggio di Conte di quando ha detto di correre al Carrefour perchè ci stavano delle offerte imperdibili sull'acqua minerale e la carta igienica. #iorestoacasa #ItaliaZonaRossa

Marco Salvati@marcosalvati

Qual è la parte del discorso di Conte in cui dice "ora uscite e accalcatevi nei supermercati uno sopra l'altro"? Mi deve essere sfuggita.

fila al supermercato per il coronavirus 1

Stef ?? ? ??@capdaredevil

giuseppe conte e rocco casalino

Presidente Conte, aspettiamo solo lei che in diretta nazionale bestemmi contro tutti coloro che non stanno rispettando la quarantena

Nikitina@JacopoBrignole

#Conte non voleva far dell Italia un lazzaretto. Oggi lo è. Il paradosso è che se l avesse fatto a tempo debito, oggi non lo sarebbe. La lungimiranza è una dote, inseguire i problemi vuol dire stare sempre un passo indietro

coronavirus milano

Erasmo da Narni@eurallergico

Ringraziamo tutti il Presidente #Conte: in 20 giorni siamo passati da #AbbracciaUnCinese a militarizzare una Nazione. Mettere in quarantena chi tornava dalla Cina (di qualsiasi nazionalità) era razzismo, impedire agli Italiani di uscire di casa no. Misteri della fede piddina

denise@believeinmusic_

Conte ha fatto benissimo a dichiarare zona rossa tutta l’Italia, ma se tutti gli esercizi commerciali rimangono aperti e si continua a lavorare non mi sembra una mossa così astuta

Vittorio Feltri@vfeltri

milano, controlli ai passeggeri in stazione centrale per le nuove norme dell'emergenza coronavirus 13

I ristoranti aperti a pranzo e chiusi di sera. Perché? Il virus dorme la mattina e dopo il tramonto si sveglia incazzato e ti frega. Vi sembra normale?

Fabrizio Delprete@FabrizioDelpret

Dopo il discorso di Conte presi d’assalto supermercati a Napoli e Roma. Ora, precisamente, cosa cazzo non avete capito del discorso di Conte? #coronavirus

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO

Genio78@Zziagenio78

Quasi certo che domani sera Conte si presenti a reti unificate per lanciare il decreto F.C.C.V.P "Fate Come Cazzo Ve Pare" #ItaliaZonaRossa

chià@itsmwengo

Mi aspetto un’altra edizione straordinaria del telegiornale con Conte che dice a reti unificate ‘Ora mi avete rotto proprio il cazzo massa di imbecilli che non siete altro’ #coronavirusitalia

giuseppe conte a reti unificate

martina@ma_rt_ina

Non mi pare di aver sentito #Conte dire “al mio 3 fiondatevi al Carrefour” #restiamoacasa

b r e e z a r d commissions@brezzadiluce

domani sera Conte in edizione straordinaria: raga basta vi chiudo in casa e butto tutte le chiavi mi son rotto il cazzo #restiamoacasa

Alessia@misaIvichipuo

ROCCO CASALINO GIUSEPPE CONTE

Comunque se fossi in Conte io quando tutto questo sarà finito un bel "siete delle teste di cazzo, accidenti a voi e i vostri aperitivi" in diretta nazionale lo direi #ItaliaZonaRossa

meme sul coronavirus 16

Pietro Raffa@pietroraffa

Non mi risulta che Conte abbia annunciato sconti del 50% su tutti i prodotti. Quindi, se assalite i supermercati, significa un'unica cosa soltanto: CHE AVETE LE PIGNE NEL CERVELLO #restiamoacasa

Martino Loiacono@martinoloiacono

Differenze tra la comunicazione di Conte e Gallera.

- Conte: discorsi lenti, piatti e senza cambi di tono.

Messaggi che arrivano senza chiarezza (vedi chiusura supermercati di ieri).

- Gallera: discorsi dinamici, che suscitano attenzione.

Messaggi chiari, anche nei contenuti.

FUGA DALLA LOMBARDIA

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

In questo momento quelli che stanno vivendo in un mondo davvero distopico alla fine sono quelli nella casa del Grande fratello

Vittorio Feltri@vfeltri

Per fortuna il virus era poco più di un’influenza.

emergenza coronavirus controlli a salerno 1

CORONAVIRUS l’amore ai tempi del co..vid 19 il murale di tvboy sul coronavirus 3 psicosi coronavirus la spesa con la mascherina